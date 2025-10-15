Exesposo de Britney Spears aseguró que ella le fue infiel con una de sus propias bailarinas

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, afirmó en una entrevista reciente que descubrió a la cantante en la cama con una de sus bailarinas. Según él, aquello ocurrió durante los primeros años de su relación. La declaración, publicada este miércoles 15 de octubre, por un medio de entretenimiento estadounidense, detalla un episodio que habría ocurrido a principios de la década de 2000. En ese entonces Spears, estaba en la cima de su carrera.

Federline, de 47 años, compartió la anécdota en un podcast especializado en celebridades, sin precisar la fecha exacta ni el nombre de la bailarina involucrada. Según el exbailarín y rapero, el incidente tuvo lugar en un contexto de giras y ensayos, cuando él y Spears iniciaron su relación tras conocerse en 2004. La pareja contrajo matrimonio ese mismo año y se separó en 2006, tras tener dos hijos, Sean Preston y Jayden James.

Britney Spears no ha respondido a las declaraciones

Federline aseguró que el episodio no afectó significativamente su relación en ese momento, pero lo describió como un momento “sorprendente” en su convivencia con la estrella. El contexto de la revelación se enmarca en la promoción de un próximo libro de memorias de Federline. Allí promete detalles inéditos sobre su vida junto a Spears. La cantante, de 43 años, no ha respondido públicamente a las declaraciones.

Su equipo legal, sin embargo, emitió un comunicado instando a los medios a respetar su privacidad y centrarse en su carrera actual. Spears, quien lanzó su último álbum en 2024, ha estado enfocada en proyectos musicales y en su recuperación tras la finalización de su tutela legal en 2021. Se trata de un proceso que generó amplia cobertura mediática. La relación entre Spears y Federline ha sido objeto de escrutinio desde su divorcio.

Spears mantiene una presencia activa en redes sociales

En 2022, Kevin Federline defendió la tutela impuesta por el padre de Spears, Jamie Spears, argumentando que protegía a la cantante de decisiones perjudiciales. Esta postura generó críticas de los fanáticos de Spears, quienes impulsaron el movimiento #FreeBritney. Actualmente, Federline reside en Hawái con su esposa y sus hijos, mientras Spears mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido sobre su música y vida personal.

La industria del entretenimiento sigue de cerca las memorias de figuras como Federline, que buscan capitalizar la atención mediática. Las declaraciones, aunque no verificadas de forma independiente, han generado revuelo en plataformas digitales, con miles de usuarios discutiendo el impacto en la imagen de Spears. La cantante, por su parte, prepara una gira para 2026, según fuentes de su entorno, consolidando su regreso al escenario tras años de controversias legales.