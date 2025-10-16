COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Agro

Exministro de Agricultura Alfredo Saltos advierte: “Se requiere decisión política para enfrentar enfermedades que amenazan al plátano”

El exministro Alfredo Saltos Guale propone una alternativa financiera y política para enfrentar las enfermedades del moko y Fusarium.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Exministro de Agricultura Alfredo Saltos advierte: "Se requiere decisión política para enfrentar enfermedades que amenazan al plátano"
El exministro de Agricultura Alfredo Saltos durante la entrevista.
Exministro de Agricultura Alfredo Saltos advierte: "Se requiere decisión política para enfrentar enfermedades que amenazan al plátano"
El exministro de Agricultura Alfredo Saltos durante la entrevista.

Mauricio Sarabia

Redacción ED.

Mauricio Sarabia

Redacción ED.

m.sarabia@lamaquinadeideas.com

Durante una entrevista en Manavisión Plus, el exministro de Agricultura y asesor en investigación agrícola, Alfredo Saltos Guale, explicó que el moko bacteriano y el Fusarium Raza 4 Tropical constituyen una amenaza directa para la producción nacional de plátano y banano, cultivos fundamentales en la economía del Ecuador y el abastecimiento mundial de alimentos.

Dos enfermedades que preocupan al agro

Saltos describió al moko bacteriano como una enfermedad que ya se ha expandido en distintas provincias del país, afectando miles de hectáreas productivas. En tanto, el Fusarium, un hongo devastador que destruye el sistema vascular de la planta, fue detectado recientemente en una finca de la provincia de El Oro, lo que confirma su presencia en el territorio ecuatoriano.

Según el especialista, ambas enfermedades podrían provocar pérdidas económicas multimillonarias, comprometer las exportaciones y reducir los ingresos de divisas al país. “El moko está diezmando las áreas productoras de plátano, y el Fusarium es aún más peligroso. De no actuar a tiempo, el impacto sería devastador”, alertó.

El exministro señaló que el Ecuador, como primer exportador mundial de banano, tiene la responsabilidad de liderar los esfuerzos científicos para frenar el avance de estas plagas, pero reconoció que el país no dispone de los recursos suficientes para investigaciones de alto nivel.

Impacto económico y social

El plátano y el banano no solo representan una fuente clave de ingresos, sino también un pilar de empleo rural y seguridad alimentaria. Saltos recordó que en 2024, las exportaciones mundiales de banano superaron los 20.000 millones de dólares, y destacó que el consumo global sigue en aumento.

“El banano ya no es una fruta de postre; es un alimento básico recomendado para la nutrición de millones de niños y adultos mayores. Una reducción en la producción tendría consecuencias globales”, señaló.

De acuerdo con sus estimaciones, el sector agrícola ecuatoriano debería invertir al menos el 1% del Producto Interno Bruto agrícola en investigación para enfrentar las enfermedades fitosanitarias. Sin embargo, los presupuestos estatales actuales no cubren ni una fracción de esa cifra.

Propuesta de financiamiento internacional

Ante la falta de fondos, Saltos presentó una propuesta financiera internacional que busca redirigir los aranceles cobrados por la Unión Europea a las importaciones de banano latinoamericano. Actualmente, el bloque europeo aplica un impuesto de 73 dólares por tonelada métrica, que en cinco años ha representado cerca de 654 millones de dólares recaudados a costa de los productores.

El exministro sugiere que esos recursos no se eliminen, sino que se mantengan y se devuelvan a los países productores, como Ecuador, para destinarlos a investigación, control y manejo fitosanitario.
“Es una medida justa que no implica nuevos tributos. Es aplicar un principio de justicia distributiva: que parte de lo que genera el comercio internacional del banano sirva para protegerlo”, afirmó.

Para concretar esta iniciativa, indicó, se requiere una decisión política del Estado ecuatoriano, especialmente de la Cancillería y del Ejecutivo, que deberían iniciar negociaciones con la Unión Europea.

Hallazgos alentadores y oportunidad científica

Durante la entrevista, Saltos también mencionó un descubrimiento esperanzador realizado por la ingeniera ecuatoriana Gladys Tassán, quien investiga cultivos en Madagascar. De acuerdo con sus estudios, el plátano ecuatoriano habría mostrado resistencia natural al Fusarium raza tropical 4, incluso cuando se cultiva junto a plantas infectadas.

“Si se confirma científicamente, sería un hito mundial. El Ecuador podría convertirse en un referente genético para desarrollar variedades resistentes y atraer inversión extranjera”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que este tipo de investigaciones requieren fondos y apoyo estatal. “El sector privado no puede asumir solo estos costos; se necesitan políticas públicas y líneas de crédito agrícolas adecuadas”, sostuvo.

Llamado a la acción

El exministro insistió en que el Gobierno debería decretar una emergencia nacional fitosanitaria para enfrentar el problema y activar un plan de respuesta coordinado. “Si estas plantas desaparecen o reducen su producción, el impacto económico y social sería inmediato. Hablamos de pérdida de divisas, empleo y soberanía alimentaria”, expresó.

Finalmente, Saltos invitó a universidades, gremios y productores a respaldar su propuesta y a convertirla en una causa común. “El futuro del plátano y del banano depende de la unidad entre ciencia, política y financiamiento. Es una tarea nacional y global”, concluyó (21).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exministro de Agricultura Alfredo Saltos advierte: “Se requiere decisión política para enfrentar enfermedades que amenazan al plátano”

La Agricultura 4.0 apunta a la digitalización y mejorar la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los cultivos

William Pacho, figura ecuatoriana en PSG, cerca de ampliar su contrato hasta 2030 según Fabrizio Romano

FIFA anuncia la venta de más de un millón de boletos para el Mundial 2026 tras sorteo de preventa Visa

Conozca cuáles son los incentivos tributarios que ofrece el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exministro de Agricultura Alfredo Saltos advierte: “Se requiere decisión política para enfrentar enfermedades que amenazan al plátano”

La Agricultura 4.0 apunta a la digitalización y mejorar la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los cultivos

William Pacho, figura ecuatoriana en PSG, cerca de ampliar su contrato hasta 2030 según Fabrizio Romano

FIFA anuncia la venta de más de un millón de boletos para el Mundial 2026 tras sorteo de preventa Visa

Conozca cuáles son los incentivos tributarios que ofrece el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Agricultura 4.0 apunta a la digitalización y mejorar la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los cultivos

William Pacho, figura ecuatoriana en PSG, cerca de ampliar su contrato hasta 2030 según Fabrizio Romano

FIFA anuncia la venta de más de un millón de boletos para el Mundial 2026 tras sorteo de preventa Visa

Conozca cuáles son los incentivos tributarios que ofrece el Servicio de Rentas Internas (SRI)

“Volver la mirada al campo es imprescindible”, dice el exministro de Agricultura Leonardo Escobar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO