Exministro José Ruales: “Cajas de cartón que se mostraban no contenían medicamentos, sino rollos de gasa”

El exministro de Salud, José Ruales, afirmó este jueves 27 de noviembre de 2025 que las cajas de cartón presentadas públicamente por el expresidente del IESS, Édgar Lama, como entrega de medicamentos “solo tenían rollos de gasa”. Las declaraciones las realizó durante una entrevista en un medio nacional la mañana de hoy.

Ruales aseguró que este episodio es un ejemplo claro de una gestión improvisada y sin criterios técnicos.

Fallo masivo en la compra de emergencia

Según el exfuncionario, durante la declaratoria de emergencia en el IESS se intentó adquirir 211 medicamentos esenciales, pero únicamente se lograron comprar 26. “Lo que presentaron como logro fueron cajas llenas de gasas”, enfatizó. Aunque videos oficiales publicados en la cuenta de X del IESS muestran que algunas cajas sí contenían fármacos, Ruales dijo en que el volumen real de medicamentos adquiridos fue mínimo y no resolvió la crisis.

Desabastecimiento histórico en la red pública

En los hospitales del Ministerio de Salud, el nivel de abastecimiento oscila entre el 40 % y el 60 %. El Hospital Monte Sinaí llegó a registrar solo 18 % y el Hospital Pediátrico Baca Ortiz suspendió cirugías programadas por falta de insumos básicos.

A esto se suman brotes recientes de tos ferina, leptospirosis y fiebre amarilla, alertados previamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin una respuesta efectiva del sistema público.

Recursos de emergencia casi sin ejecutar

Según Ruales de los 96 millones de dólares asignados para la emergencia sanitaria, solo se ejecutaron 13 millones. El exministro atribuyó el bajo rendimiento a la desarticulación de los mecanismos técnicos de compra y planificación.

En el presupuesto del Ministerio de Salud, aunque en documentos aparece una cifra de 5.200 millones de dólares, el financiamiento real es de 2.700 millones. Los 1.900 millones restantes corresponden a una partida de bienes de larga duración que nunca se transfirió y se elimina al final del año para mejorar indicadores, dijo Ruales.

Crisis financiera del IESS y pacientes en riesgo

El Seguro de Salud del IESS gasta 300 millones de dólares más de lo que recauda cada año y el Estado mantiene deudas pendientes. El abastecimiento de insulinas, que requiere compras internacionales con meses de anticipación, está comprometido, afectando directamente a pacientes con diabetes.

El exministro propuso declarar una emergencia integral del sistema de salud con un equipo técnico de alto nivel para reorganizar planificación, compras y operación. Destacó que el Ministerio cuenta con 92.000 profesionales capacitados, pero faltan liderazgo y recursos reales.

La crisis ya impacta a pacientes renales, personas con enfermedades crónicas, quienes requieren cirugías complejas y medicamentos de alto costo. Ruales instó a la vicepresidenta de la República, quien ejerce funciones de ministra de Salud, a tomar decisiones inmediatas y rodearse de expertos para garantizar el derecho constitucional a la salud.