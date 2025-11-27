Expertos ven a Liga de Portoviejo como favorito en la Semifinal de vuelta ante Aampetra

Liga de Portoviejo y Aampetra disputarán la vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional de Ascenso 2025 este domingo 30 de noviembre a las 15h00 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, Ecuador, por el primer cupo directo a la Serie B 2026. Periodistas manabitas ven a la ‘U’ como favorito para ascender al fútbol profesional.

Tras el empate 0-0 en la ida del 23 de noviembre en el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí, el ganador de este duelo avanzará a la final, donde se definirá el segundo ascenso junto al vencedor de Cuenca Juniors vs. Mineros, según el formato de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Antecedentes de la serie y contexto del ascenso

La ida, disputada en Sangolquí, fue un partido cerrado marcado por defensas sólidas y falta de precisión ofensiva. Este empate deja la eliminatoria abierta, con ventaja para el local por el factor cancha y altitud (nivel del mar vs. 2.500 msnm en Sangolquí).

Liga de Portoviejo, que milita en Segunda Categoría desde hace cuatro años, busca regresar a la Serie B tras su descenso en 2021.

Análisis de expertos: probabilidades y claves tácticas

Narradores y comentaristas coinciden en que Liga de Portoviejo parte con ligera ventaja. Para el narrador deportivo Luis Gines, expresó que en porcentaje, Liga de Portoviejo tiene la mayor probabilidad de lograr el ascenso, porque sacó el arco en cero de visita que era fundamental. ” Acá jugará con el estadio lleno, además futbolísticamente tiene como, de seguro será apretado, partido difícil; pero recuerde que “Si No se Sufre No Vale”, indica.

Para Gines, la clave de Liga de Portoviejo será adueñarse del partido en los primeros minutos, y luego de eso buscar el gol. “Debe generar por las bandas con (José) Hernández, (Marcos) Cangá, (Jackson) Landázuri, y que (Osman) Pico esté enchufado y suelte la pelota, luego sacar el máximo provecho a la experiencia del resto de jugadores”, añadió.

El comentarista Ramón Morales Verduga enfatizó el “condimento especial” de jugar en casa. “La vida y el fútbol le dan otra oportunidad a LDUP para llegar a la Serie B, con su gente y en horario importante. Es el mejor local contra el mejor visitante”. Morales destacó laterales y extremos como Pico y Landázuri, más un doble 9 con César Espínola y Jhojan Riascos para trascender, aunque advirtió: “Con el fútbol nunca se sabe; enfrentan a un equipo decisivo en llaves”.

Perspectiva de Hexon Barre y balance de fuerzas

Hexon Barre equiparó los estilos. “Se enfrentan dos equipos que ganan de local y visitante. Liga ha triunfado en casa, pero Aampetra venció 2-1 a Liga de El Carmen en Manabí”. Barrea asignó un 60-40 a favor de Portoviejo por el empuje público y altitud. “A nivel del mar se sentirá más cómodo; clave un gol tempranero para manejar el resultado”. Barre subrayó la racha local de Liga (100% victorias) versus la invicta visitante de Aampetra en la fase nacional.

Ventas de entradas: estadio a reventar

La expectativa desbordó las taquillas: Palco Norte y Sur (USD 15) y Palco VIP (USD 20) se agotaron en 24 horas, seguidos de Tribuna (USD 10) y General Sur (USD 5). Se conoció que aún hay boletos para General Norte (USD 5) y Preferencia (USD 7), disponibles en línea y física. Este jueves se continuará la venta de entradas para tercera edad y niños.

La dirigencia de Liga de Portoviejo ha indicado que tendrán un aforo de 15.000 personas para el choque del domingo ante Aampetra. Este jueves se reúne la mesa de seguridad provincial en la Gobernación de Manabí, para definir detalles del Plan de Contingencia.