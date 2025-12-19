COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Expiloto de NASCAR Greg Biffle muere en accidente aéreo en Carolina del Norte junto a su familia

El expiloto de NASCAR Greg Biffle falleció junto a su familia y otras tres personas en un accidente aéreo en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Expiloto de NASCAR Greg Biffle muere en accidente aéreo en Carolina del Norte junto a su familia
Expiloto Greg Biffle muere en accidente aéreo junto a su familia.
Expiloto de NASCAR Greg Biffle muere en accidente aéreo en Carolina del Norte junto a su familia
Expiloto Greg Biffle muere en accidente aéreo junto a su familia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El expiloto de NASCAR Greg Biffle, de 55 años, murió este jueves 18 de diciembre de 2025 junto a su esposa Cristina, e hijos Emma y Ryder, además de otras tres personas, en el accidente de una avioneta Cessna C550 en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, según confirmaron NASCAR y autoridades locales.

La aeronave, registrada a nombre de una compañía vinculada a Biffle, despegó alrededor de las 10h00 (11h00 de Ecuador) y regresó poco después para intentar aterrizar, estrellándose alrededor de las 10h20 (11h20 de Ecuador). No hubo sobrevivientes entre las siete personas a bordo.

El accidente provocó un incendio en la pista, y las autoridades confirmaron múltiples fatalities. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas.

Detalles del accidente

El youtuber Garret Mitchell (conocido como Cleetus McFarland), amigo de la familia, confirmó en redes sociales que Biffle y su familia viajaban en la avioneta rumbo a Florida para pasar la tarde con él.

Un comunicado conjunto de las familias de las víctimas identificó también a Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth como los otros fallecidos. “Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con el corazón roto más allá de las palabras”, expresó el texto.

NASCAR emitió un comunicado: “La familia de NASCAR está devastada por la trágica pérdida de Greg Biffle, su esposa Cristina, y los hijos Emma y Ryder, Craig Wadsworth y Dennis y Jack Dutton en un fatal accidente aéreo”.

Trayectoria de Greg Biffle

Greg Biffle, nacido en Vancouver, Washington, fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR en 2023. Logró 19 victorias en la Cup Series, además de triunfos en otras categorías, con un total de más de 50 victorias en las tres divisiones principales.

Se retiró de la competencia profesional en 2016, pero permaneció vinculado al deporte como mentor y comentarista. En años recientes, destacó por su labor humanitaria, pilotando helicóptero para entregar suministros en zonas afectadas por el huracán Helene en 2024.

Reacciones tras la tragedia

Figuras como el congresista Richard Hudson y pilotos retirados expresaron condolencias, destacando su labor post-carrera. El aeropuerto, frecuentado por equipos NASCAR y empresas, permaneció cerrado tras el incidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos enviará un equipo para investigar, con actualización prevista para el viernes 19 de diciembre. Este accidente se suma a otros registrados en Estados Unidos durante 2025.

La comunidad del automovilismo estadounidense despide a Biffle, recordado por sus logros en pista y su contribución humanitaria.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO