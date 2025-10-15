COMUNIDAD POR USD 1
Explosión de camioneta se dio frente a empresa de la familia del Presidente Daniel Noboa

Explosión de camioneta se dio frente a empresa de la familia del Presidente Daniel Noboa

Hasta el momento, ni la familia Noboa ni el Grupo Nobis han emitido comunicados oficiales sobre el incidente.
Una camioneta explotó este martes frente a las oficinas principales del Grupo Nobis, empresa vinculada a la familia del presidente de Ecuador,
Varias calles alredededor de la explosión fueron cerradas por las autoridades por precaución.
Una camioneta explotó este martes frente a las oficinas principales del Grupo Nobis, empresa vinculada a la familia del presidente de Ecuador,
Varias calles alredededor de la explosión fueron cerradas por las autoridades por precaución. (Foto X ATM)

Una camioneta explotó este martes frente a las oficinas principales del Grupo Nobis, empresa vinculada a la familia del Presidente Daniel Noboa. Ocurrió en el sector del Mall del Sol, en la avenida de las Américas, Guayaquil. El incidente, reportado a las 18h35 al ECU-911 como un incendio vehicular, dejó un saldo de un hombre fallecido y dos personas heridas. Así lo confirmó Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

La explosión ocurrió en las inmediaciones de Nobis Holding de Inversiones, un conglomerado ecuatoriano. Se trata de empresas relacionadas con los sectores agroindustrial, inmobiliario, turístico, industrial y comercial. Un hombre que grababa el incendio del vehículo resultó sorprendido por la detonación, que lo lanzó varios metros, causándole la muerte tras agonizar en el lugar.

Empresa pertenece a la familia Noboa

Las autoridades no han identificado a la víctima ni a los heridos hasta el cierre de esta nota. La Policía Nacional y expertos en explosivos acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar las causas del supuesto atentado. Como medida de seguridad, se cerraron varias cuadras alrededor del lugar y se revisaron los vehículos cercanos para descartar la presencia de más explosivos.

Hasta el momento, ni la familia Noboa ni el Grupo Nobis han emitido comunicados oficiales sobre el incidente. Tampoco el Gobierno Nacional se habría pronunciado sobre el suceso. La explosión generó conmoción en Guayaquil, una de las principales ciudades del país. Allí, la violencia relacionada con el crimen organizado ha aumentado en los últimos años. Las autoridades no han confirmado si la explosión está vinculada a grupos delictivos o si se trató de un hecho aislado.

Más detalles sobre las causas de la explosión

La investigación está en curso para esclarecer los motivos y las circunstancias del evento. El Mall del Sol, ubicado en el corazón comercial de Guayaquil, es uno de los activos más representativos del Grupo Nobis. Dicho grupo ha desempeñado un papel relevante en la economía ecuatoriana. Este incidente pone en el foco la seguridad de las empresas vinculadas a figuras políticas de alto perfil, en un contexto de creciente inseguridad en el país.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantenerse alejada del área afectada mientras continúan las labores de investigación y aseguramiento del perímetro. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre las causas de la explosión y el estado de los heridos.

