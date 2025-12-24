Explosión en residencia de ancianos deja dos fallecidos y 20 heridos en Pensilvania, Estados Unidos

Al menos dos personas fallecieron y aproximadamente 20 resultaron heridas este martes, 23 de diciembre de 2025, tras registrarse una explosión en una residencia de ancianos en la localidad de Bristol, Pensilvania.

El siniestro ocurrió poco después de las 14h00 horas (hora local), provocando el colapso de una sección del edificio e iniciando un incendio forestal y estructural que movilizó a múltiples cuerpos de emergencia.

El jefe de la Policía de Bristol, Charles Winik, confirmó la cifra de víctimas en declaraciones a la cadena de televisión CBS. Según el reporte oficial, los equipos médicos trasladaron de urgencia a los 20 heridos a cinco hospitales de la zona, priorizando la atención de aquellos con lesiones críticas. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate y la llegada de ambulancias.

Tragedia en Pensilvania previo a la Nochebuena

El jefe del cuerpo de Bomberos local, Kevin Dippolito, detalló que el incidente fue desencadenado por una fuga de gas.

De acuerdo con los testigos, minutos antes de la detonación se había identificado un intenso olor a gas en el establecimiento. Este reporte previo no impidió que se produjeran dos explosiones sucesivas, las cuales derivaron en un incendio que consumió parte de las instalaciones.

La magnitud del estallido causó el derrumbe de una parte del edificio, dejando escombros que complicaron las tareas iniciales de evacuación.

Los bomberos informaron que lograron realizar el rescate de dos personas atrapadas bajo los restos de la edificación.

Labores de rescate y búsqueda de desaparecidos

Dippolito señaló que la prioridad actual es la búsqueda y localización de cualquier residente o trabajador que no haya sido contabilizado tras la evacuación masiva. Perros de rescate y equipos tecnológicos de detección de movimiento se sumaron a las operaciones en el área del colapso.

El contexto de este incidente ha generado gran preocupación en el estado de Pensilvania, debido a la vulnerabilidad de la población afectada.

Las residencias de adultos mayores cuentan con protocolos estrictos ante escapes de gas, por lo que la investigación técnica posterior se centrará en determinar por qué la evacuación no se completó antes de que ocurrieran las detonaciones.

Hasta el momento, no ha revelado las identidades de los fallecidos. Las compañías de suministro de gas locales han procedido al corte del servicio en todo el sector para prevenir incidentes secundarios.