Explosión en un local comercial de El Guabo causa daños materiales y alarma en la comunidad

Una fuerte explosión se registró la tarde de este martes 13 de enero en un local comercial del cantón El Guabo, en la provincia de El Oro, causando daños materiales en el establecimiento y en un vehículo cercano, mientras las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas.

El incidente ocurrió en la avenida VP1, ubicada en la ciudadela La Octubrina, un sector residencial de El Guabo. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una detonación que afectó directamente a un negocio y a un automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones.

Según información preliminar proporcionada por fuentes locales, el local comercial sufrió daños estructurales considerables. La fachada quedó visiblemente afectada y parte del techo resultó destruido, situación que fue evidenciada en imágenes difundidas tras el hecho.

Además, un vehículo estacionado cerca del establecimiento presentó daños en el parabrisas, presuntamente a causa de la onda expansiva generada por la explosión. No se han reportado afectaciones a otras viviendas cercanas, aunque los moradores señalaron que el estruendo fue intenso.

Alarma entre los vecinos del sector

Testigos indicaron que la explosión fue escuchada en varios sectores aledaños, generando momentos de temor entre los habitantes de la ciudadela. Tras el fuerte sonido, numerosos vecinos salieron de sus viviendas para constatar lo ocurrido y verificar posibles afectaciones.

Moradores del sector señalaron que el estruendo se produjo de manera repentina, sin señales previas, lo que incrementó la sensación de alarma. Algunos residentes afirmaron que inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito o un artefacto explosivo, debido a la magnitud del ruido.

Pese al impacto del evento, no se registraron personas heridas, de acuerdo con la información disponible hasta el cierre de esta nota. Tampoco se reportaron evacuaciones, aunque el área quedó resguardada de forma preventiva.

Intervención de autoridades y pericias

Tras la explosión, autoridades locales y unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para asegurar la zona y recabar los primeros indicios. El perímetro del local quedó delimitado mientras se realizaban las pericias técnicas correspondientes.

Fuentes oficiales indicaron que los equipos especializados trabajan para establecer el origen de la detonación, así como para determinar si se trató de un accidente, una falla técnica o un hecho provocado. Por el momento, no se han emitido hipótesis oficiales.

La Policía señaló que se revisan registros de cámaras de seguridad del sector y se toman versiones de testigos, como parte del proceso investigativo para determinar responsabilidades.

Contexto y seguimiento del caso

La explosión se produce en un contexto en el que las autoridades han reforzado los llamados a la prevención y denuncia de situaciones irregulares en establecimientos comerciales. Sin embargo, hasta el momento no se ha vinculado el hecho con otros eventos similares en la provincia.

El cantón El Guabo es una zona con actividad comercial y residencial, por lo que el incidente generó preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes esperan conocer los resultados oficiales de la investigación.

Las autoridades informaron que cualquier novedad se comunicará por los canales oficiales, una vez concluyan las pericias y se cuente con información confirmada. Mientras tanto, el local afectado permanece inhabilitado y bajo observación (12).