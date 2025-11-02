Explosión en una tienda deja más de 20 muertos en Hermosillo, México

Un incendio provocado por una explosión en una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, Sonora, México, dejó al menos 23 fallecidos y 12 heridos , según confirmó el gobernador Alfonso Durazo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14h00 del reciente sábado 1 de noviembre, afectando a clientes y empleados, incluyendo menores de edad. Las autoridades investigan las causas, descartando un atentado.

Explosión dio inicio a la tragedia

El fuego se originó tras una explosión inicial, posiblemente por una falla en un transformador eléctrico, según reportes preliminares de los bomberos.

Testimonios de testigos oculares describen escenas de pánico, con personas saliendo del establecimiento envueltas en llamas.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió contener el incendio y evitar su propagación a locales adyacentes, lo que podría haber incrementado el número de víctimas.

Entre los fallecidos se encuentran al menos seis menores de edad, de acuerdo con datos oficiales divulgados por el gobernador. Mientras que los heridos, en su mayoría con quemaduras graves, fueron trasladados a hospitales locales como el Hospital General del Estado y el Centro Médico Nacional del IMSS.

La Secretaría de Salud de Sonora activó protocolos de atención para estabilizar a los afectados, priorizando a los casos críticos.

La cadena Waldo’s, una tienda departamental con presencia en varias ciudades mexicanas, emitió un comunicado lamentando la tragedia y cooperando con las investigaciones.

Descartan ataque del crimen organizado

El gobernador Alfonso Durazo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó condolencias a las familias y anunció atención puntual para las víctimas. “El Gobierno del Estado brindará atención integral a las víctimas y a sus seres queridos. He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes”, detalló.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descartó cualquier vínculo con violencia organizada, afirmando: “Se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles”.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, confirmó que no hay indicios de intencionalidad en el siniestro.

La presidenta Sheinbaum envía apoyo tras explosión

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se comunicó directamente con Durazo para coordinar asistencia. En redes sociales, escribió: “He estado en contacto con el gobernador de Sonora para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Equipos federales llegarán a Hermosillo para reforzar la atención psicológica y médica.

La tragedia coincide con celebraciones del Día de Muertos, amplificando el impacto emocional en la comunidad. De hecho, el ayuntamiento de Hermosillo suspendió las actividades por la tradicional jornada en el municipio. “En el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para este día, quedan suspendidas en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio ocurrido en una tienda del Centro de la Ciudad”, informó.