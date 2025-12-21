COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manabí
El Carmen

Video | Explosión por pirotecnia en El Carmen provoca pánico, heridos y evacuación total

Una explosión por pirotecnia en El Carmen provocó pánico este domingo 21 de diciembre, dejó personas heridas y obligó a evacuar zona comercial, según confirmaron los bomberos.
Explosión por pirotecnia en El Carmen deja heridos.
El Cuerpo de Bomberos desplegó unidades especializadas y una ambulancia. Las labores permitieron controlar el fuego en pocos minutos. Posteriormente, la Policía Nacional aseguró el perímetro.
Explosión por pirotecnia en El Carmen deja heridos.
El Cuerpo de Bomberos desplegó unidades especializadas y una ambulancia. Las labores permitieron controlar el fuego en pocos minutos. Posteriormente, la Policía Nacional aseguró el perímetro.

Una explosión por pirotecnia en El Carmen desató escenas de caos este domingo 21 de diciembre de 2025. Decenas de artefactos almacenados en un centro de expendio de verduras se activaron de manera repentina y causaron múltiples detonaciones. Comerciantes y transeúntes corrieron para ponerse a salvo.

El estruendo recordó la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, las explosiones sorprendieron a la población a plena luz del día. El incidente ocurrió a las 11h30. El fuego avanzó con rapidez dentro del local.

Explosión por pirotecnia en El Carmen generó evacuación inmediata

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Tres de Julio y la calle Calderón. Las detonaciones vinieron acompañadas de llamas intensas. Una densa columna de humo cubrió el sector comercial.

Ante el riesgo inminente, los organismos de socorro ordenaron evacuar de inmediato el área. Decenas de personas salieron en medio del miedo. El comercio quedó paralizado durante varios minutos.

Bomberos confirman origen del siniestro

Según informó José Molina, miembro del Cuerpo de Bomberos de El Carmen, el siniestro se habría originado por el sobrecalentamiento de pirotecnia almacenada sin medidas de seguridad. El material permanecía dentro del centro de expendio de verduras.

El almacenamiento inadecuado de estos artefactos generó una reacción en cadena, explicó el uniformado. El material inflamable facilitó la rápida propagación del fuego. El riesgo se extendió hacia locales comerciales cercanos.

Explosión por pirotecnia en El Carmen: heridos, evacuación de un niño y atención médica

Como consecuencia del incidente, tres personas resultaron heridas con múltiples lesiones. Otras dos personas sufrieron descompensaciones por inhalación de humo y estrés. El personal de emergencia actuó de forma inmediata.

Los bomberos lograron evacuar a un niño que permanecía dentro del inmueble. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar. Luego, las ambulancias los trasladaron al hospital básico El Carmen.

Respuesta de emergencia y llamado urgente

El Cuerpo de Bomberos desplegó unidades especializadas y una ambulancia. Las labores permitieron controlar el fuego en pocos minutos. Posteriormente, la Policía Nacional aseguró el perímetro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía. Pidieron no almacenar ni manipular pirotecnia en espacios no autorizados. Advirtieron que el uso irresponsable pone en riesgo vidas humanas y bienes materiales. (07)

Noticias en la web

