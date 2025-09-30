Exportaciones de Exportaciones de Banano, Ecuador, Economía Ecuador, Unión Europea, Rusia, Ubesa, Sector Bananero crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

El sector exportador de banano de Ecuador consolida una tendencia positiva, acumulando cinco meses consecutivos de crecimiento en 2025. Hasta agosto, el país ha enviado al exterior 259,82 millones de cajas, lo que representa un 4,26% más en comparación con el mismo período de 2024. Este desempeño robusto se ha visto impulsado principalmente por la creciente demanda de mercados clave como la Unión Europea (UE) y Rusia. El banano de Ecuador es fundamental para esta tendencia.

La recuperación del sector es evidente en las cifras interanuales: frente a los 249,21 millones de cajas exportadas hasta agosto de 2024, el aumento de 10,61 millones de cajas adicionales en 2025 demuestra la resiliencia y competitividad del banano ecuatoriano, a pesar de los desafíos climáticos y logísticos del comercio global. Los datos de julio ya anticipaban esta tendencia, con un acumulado de 229,81 millones de cajas, un 4,95% más que en julio de 2024.

La Unión Europea y Rusia impulsan la demanda

La Unión Europea (UE) se consolida como el principal destino del banano ecuatoriano. Hasta julio, la UE había importado 70,76 millones de cajas, acaparando el 30,79% de la participación total. Esto supuso un incremento de 4,73 millones de cajas adicionales (un 7,17% más) en comparación con 2024. Dentro de la UE, los países que más aumentaron sus compras fueron Países Bajos, con 1,56 millones de cajas adicionales, y España, con 1,36 millones.

Rusia, por su parte, se posiciona como el segundo destino más importante y muestra una recuperación continua. Hasta agosto, las exportaciones a Rusia registraron un crecimiento del 11,43%, alcanzando 44,15 millones de cajas hasta julio. Este aumento de 4,53 millones de cajas es significativo, pues compensa la caída sufrida en 2024, cuando el mercado ruso redujo sus compras en un 15,62%. Le siguen en importancia Medio Oriente, con un crecimiento de 3,44 millones de cajas, y Estados Unidos, con 2,34 millones adicionales hasta julio.

Crecimiento regional y contraste de mercados

El informe mensual de agosto confirma la tendencia observada en julio, con un crecimiento positivo en mercados clave. La Unión Europea lidera el crecimiento en agosto con 5,81 millones de cajas adicionales, seguida de Rusia (5,46 millones), Medio Oriente (4,24 millones) y Estados Unidos (2,48 millones). El mercado asiático también muestra una sólida recuperación con 1,89 millones de cajas más que el año anterior.

Sin embargo, no todas las regiones han tenido el mismo desempeño. África ha registrado la caída más drástica, con una disminución de 9,47 millones de cajas en sus importaciones hasta agosto, lo que representa una contracción del 61,62% con respecto a julio de 2024. Argelia es el país más afectado, con una reducción de 8,60 millones de cajas. Otros mercados que han reducido sus compras son Asia Central (-0,86 millones de cajas), Reino Unido (-0,41 millones) y Oceanía (-0,37 millones).

Las cinco grandes exportadores de banano en Ecuador

El liderazgo en la exportación de banano ecuatoriano está concentrado en un grupo de empresas que manejan una parte significativa de la oferta nacional. Según los datos de agosto de 2025, las cinco principales compañías exportadoras son:

Ubesa: Lidera el ranking con 34,04 millones de cajas exportadas, lo que representa el 13,1% del total. Reybanpac: Se ubica en el segundo lugar con 19,5 millones de cajas, alcanzando una participación del 7,5%. Comersur: Ocupa el tercer puesto con 14,78 millones de cajas y una participación del 5,69%. Noboa Trading: Se posiciona en cuarto lugar con 11,62 millones de cajas, representando el 4,47% del mercado. Frutadeli: Cierra el top 5 con 10,5 millones de cajas exportadas y una participación del 4,04%.

Estas cinco empresas en conjunto han exportado 89,44 millones de cajas hasta agosto, lo que constituye el 34,8% del total de las exportaciones de banano del país, demostrando su peso e influencia en el sector.

Guayaquil, el corazón logístico de la exportación de banano en Ecuador

La logística de exportación se concentra en tres puertos principales. El puerto de Guayaquil es el más importante, manejando el 50,38% de las exportaciones hasta julio, con un total de 115,77 millones de cajas, lo que representa un crecimiento del 7,52% con respecto a 2024. Le siguen el puerto de Posorja, con el 27,71% de la participación, y Puerto Bolívar, con el 21,91%. El crecimiento sostenido del sector exportador de banano es una noticia alentadora para la economía ecuatoriana, que depende en gran medida de sus productos agrícolas para generar divisas y empleo.