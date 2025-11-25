Exportaciones de Ecuador crecerán 17% y el turismo proyecta récord histórico.

En 2025, Ecuador apunta a consolidar un crecimiento histórico en sus exportaciones, con un estimado de $36.450 millones, lo que implica un aumento del 17% respecto a 2023.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones resaltó que este avance refleja los resultados de los dos años de gestión del actual Gobierno, fortaleciendo la competitividad internacional del país.

Las exportaciones no petroleras también muestran resultados sobresalientes. En 2023 alcanzaron $22.175 millones, mientras que para 2025 se proyecta un récord histórico de $28.600 millones, evidenciando un crecimiento sostenido del sector productivo.

Crecimiento de las exportaciones no petroleras

Los productos no petroleros registran un desempeño destacado, con el camarón aumentando de $5.561 millones a $6.204 millones, y el banano de $2.711 millones a $3.034 millones.

Por su parte, el cacao experimenta un salto notable, pasando de $719 millones a $2.948 millones, mientras que los enlatados de pescado alcanzan $1.413 millones y el concentrado de plomo y cobre asciende a $1.197 millones.

Productos no tradicionales impulsan exportaciones de Ecuador 2025

Otros productos no tradicionales también destacan. Los elaborados de cacao crecen de $108 millones a $386 millones, y la pitahaya de $122 millones a $198 millones.

Asimismo, el brócoli se eleva de $127 millones a $191 millones, y la balsa pasa de $80 millones a $144 millones.

Balanza comercial y mercados internacionales

La balanza comercial registró un superávit de $1.994 millones en 2023, con estimación de $6.256 millones en 2025, reflejando mejoras en la competitividad de Ecuador.

“El crecimiento de las exportaciones se ha visto impulsado por un aumento notable en los destinos internacionales, con las exportaciones hacia la Unión Europea y Estados Unidos creciendo un 68% y un 52%, respectivamente”, destacó el ministerio.

Turismo en Ecuador impulsa economía y empleo

El sector turístico registra un dinamismo histórico. En septiembre de 2025, las ventas acumuladas alcanzaron $4,9 mil millones, con proyección de $7,2 mil millones para fin de año, lo que significa un incremento del 12,8% respecto a 2023.

La cantidad de establecimientos turísticos creció un 47 %, pasando de 21.254 a 31.279, consolidando la recuperación del sector.

Financiamiento fortalece turismo

El Ministerio informó que se otorgaron 700 créditos turísticos por $13 millones, en comparación con 381 créditos por $7 millones en 2023.

“Este acceso a financiamiento es fundamental para impulsar nuevos proyectos y consolidar la recuperación del sector”, concluyó la cartera de Estado.