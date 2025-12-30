Expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso responden a acusaciones de pactos judiciales por la asambleísta Jhajaira Urresta

Los expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso respondieron este lunes 29 de diciembre de 2025 a las acusaciones de la asambleísta Jhajaira Urresta, quien los señala de pactar para controlar la justicia en Ecuador. Las declaraciones se produjeron a través de la red social X, en Quito, en medio de un contexto de denuncias por tráfico de influencias en el Consejo de la Judicatura (CJ) y un pedido de juicio político contra su presidente, Mario Godoy. Urresta, quien rompió con la Revolución Ciudadana (RC) y ahora vota con la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), publicó una imagen acusando a Correa y Lasso de unirse para apoyar a Alexandra Villacís como posible reemplazo de Godoy.

Correa reaccionó con el mensaje “¡Pobre mujer!”, acompañado de una cita del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Tomás Borge: “Siempre se puede confiar en los traidores: no cambian nunca”. Lasso, por su parte, emplazó a Urresta a “deje de inventar pactos”, recordando que su movimiento CREO no tiene representantes en la Asamblea Nacional. Agregó: “Ud. (correísta vendida) es la que está propagando una mentira a pedido de su mentor (otro correísta solapado)”. Lasso enfatizó que nunca pactó con RC, citando su decisión de disolver la Asamblea. “Yo nunca pacté con su ‘ex’ partido; por eso preferí mandar a toda la Asamblea a su casa, incluyéndola a usted. Yo no negocio mis principios. La historia nunca miente, aunque a algunos no les guste”.

Cuando el poder está en juego, las diferencias parecen desvanecerse. #UnidosMásQueNunca: correísmo, Lasso, PSC y Romo. Ministros salvados en juicios políticos. Alianzas que superan viejas disputas….una cercanía especial entre #MonicaP. y #EitelZ.❤️. Y hoy, todos se unen con el… pic.twitter.com/TUu416MbmC — Jhajaira Urresta DDHH (@EGuzmanurresta) December 29, 2025

Respuestas de los expresidentes

La publicación de Urresta generó revuelo al coincidir con la recomendación del presidente Daniel Noboa a Godoy para que renuncie. Esto, ante denuncias de presunto tráfico de influencias en el CJ, organismo responsable de la administración y disciplina de jueces y fiscales. Urresta cuestionó: “¿Casualidad, pacto… o demasiada coincidencia?”, refiriéndose al pedido de juicio político presentado por la bancada de RC contra Godoy. Pese a que vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) afines a RC apoyaron su designación inicial.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, intervino en el debate al manifestar que “RC, CREO y PSC repiten el libreto de siempre: negociar con la justicia para protegerse entre ellos”.

Contexto político de las acusaciones

Urresta, electa originalmente por RC en 2023, rompió con el movimiento en 2024 y se alineó con ADN, bancada oficialista. Su acusación se basa en la posible candidatura de Villacís, vocal del CJ, para reemplazar a Godoy. Este enfrenta una comparecencia en la Asamblea el 5 de enero de 2026 por presiones judiciales en casos de narcotráfico.

El CJ, establecido en 2011, administra el sistema judicial ecuatoriano con un presupuesto anual de USD 1.200 millones y supervisa a más de 4.000 jueces y fiscales. Las denuncias contra Godoy incluyen presiones a un juez en un caso de lavado de activos, involucrando a su esposa como abogada defensora.