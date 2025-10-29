Expromesa de la Fórmula 1 asesinó a su padre con un cuchillo durante una discusión

Antolín González, un expiloto de 23 años reconocido en el automovilismo, confesó haber causado la muerte de su padre, Antolín González Gómez, mediante una puñalada en el cuello.

Según su confesión, el crimen se dio durante una discusión, el pasado 5 de julio de 2025, en la nave industrial de la empresa familiar Aceitunas Antolín, en Burgos, España. La víctima tenía 56 años de edad.

Asegura que mató a su padre en defensa propia

El incidente ocurrió alrededor de las 17h00 horas en la zona industrial a pie de la carretera BU-925, donde la familia regentaba el negocio dedicado a la venta de aceitunas y encurtidos. Según la versión de González, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, su padre empuñó un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros, lo que derivó en un forcejeo durante el cual la herida fatal se produjo de forma accidental.

La exesposa de la víctima y madre del acusado presenció parte de la agresión y alertó a los servicios de emergencia. A su llegada, el empresario aún respiraba, pero falleció minutos después a pesar de los esfuerzos médicos.

González, sin antecedentes penales previos, introdujo el arma en una mochila y huyó del lugar. Horas más tarde, fue detenido sin resistencia en la pedanía de Sinovas. Durante su huida, arrojó el cuchillo al río Arandilla y se desprendió de la mochila, que ya ha sido recuperada por la Policía Nacional.

Busca reducir su pena de prisión

El 21 de octubre pasado, González compareció nuevamente ante la jueza y admitió los hechos por primera vez, mostrando disposición a colaborar. Reveló el lugar exacto donde descartó el arma, aunque los agentes continúan la búsqueda en el río para confirmar detalles forenses.

Su defensa argumenta que el acto fue involuntario y busca un acuerdo con la Fiscalía para reducir la pena.

El joven alegó presión psicológica derivada del reciente divorcio de sus padres y denuncias previas de su madre por maltrato contra el fallecido. Estos elementos se investigan para valorar posibles atenuantes, como la legítima defensa o el homicidio imprudente, en lugar de asesinato con alevosía.

Su carrera se truncó antes del crimen de su padre

Antolín González inició su carrera en el karting en Aranda de Duero y, a los 13 años, se convirtió en el piloto más joven en competir en un monoplaza de Fórmula 3. Optó por el circuito asiático, donde en 2018 se proclamó subcampeón del Asian Formula Renault Series con el equipo BlackArts Racing Team.

Considerado una promesa para la Fórmula 1 bajo la supervisión de figuras como Pedro Martínez de la Rosa, su ascenso se vio frenado por falta de sponsors y factores personales, incluyendo el deterioro familiar.

Abandonó la competición para cuidar a su madre tras el divorcio, según fuentes cercanas.