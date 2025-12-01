COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Lo que pocos saben de la extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos

El MSP y el IESS ampliaron por 30 días los procesos de compra de medicamentos para cerrar contratos activos y asegurar el abastecimiento nacional.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos.
La Cartera de Estado aseguró que el sistema público mantendrá abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en cada establecimiento sanitario. Foto: Ministerio de Salud.
Extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos.
La Cartera de Estado aseguró que el sistema público mantendrá abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en cada establecimiento sanitario. Foto: Ministerio de Salud.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La reciente decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS sobre la extensión de la emergencia para la compra de medicamentos generó nuevos análisis dentro del sistema público. Ambas instituciones ampliaron por 30 días los plazos para culminar los procesos iniciados y sostener la provisión de insumos médicos en el país. Esta medida entró en vigencia el 1 de diciembre de 2025.

El comunicado oficial resaltó que esta ampliación permite culminar los procesos iniciados, garantizar su adecuada ejecución y asegurar el abastecimiento oportuno en las casas de salud. La extensión se mantendrá hasta el 29 de diciembre para el MSP y hasta el 25 de diciembre para el IESS, según el documento difundido por las autoridades.

Compra de medicamentos: extensión de plazos y cierre de procesos activos

El Ministerio de Salud aclaró que, durante este periodo, no se autorizarán nuevas contrataciones. La decisión busca evitar la apertura de procedimientos adicionales y concentrar los esfuerzos en cerrar correctamente los contratos derivados de la emergencia. Esta medida fortalece el control interno y reduce riesgos administrativos.

La institución explicó que “durante este período, las entidades verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas, avanzará en la ejecución contractual, y realizará actos como recepciones y aprobaciones previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. Con estas acciones, las autoridades aseguran mayor rigor técnico y transparencia en cada etapa.

Garantía de abastecimiento y supervisión operativa

El MSP ratificó que mantendrá el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el sistema público conforme avancen los procesos ampliados. Las instituciones realizan supervisión diaria para garantizar que los insumos lleguen sin retrasos a los establecimientos de salud.

Las autoridades sostienen que la extensión mejora la planificación, fortalece la cadena logística y evita interrupciones en la distribución nacional. Este periodo adicional contribuye a blindar el servicio sanitario y garantizar la continuidad operativa en todo el país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué es la andropausia? Edad de aparición y enfermedades con las que puede confundirse

Ahorro inicial de 100 a 300 dólares impulsa fondo de emergencia familiar

El turismo por el feriado de Año Nuevo dinamizaría con $130 millones la actividad, según la FENACAPTUR

Lo que pocos saben de la extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos

Plan de 30 días propone reducir deudas y ordenar el presupuesto familiar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué es la andropausia? Edad de aparición y enfermedades con las que puede confundirse

Ahorro inicial de 100 a 300 dólares impulsa fondo de emergencia familiar

El turismo por el feriado de Año Nuevo dinamizaría con $130 millones la actividad, según la FENACAPTUR

Lo que pocos saben de la extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos

Plan de 30 días propone reducir deudas y ordenar el presupuesto familiar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué es la andropausia? Edad de aparición y enfermedades con las que puede confundirse

Ahorro inicial de 100 a 300 dólares impulsa fondo de emergencia familiar

El turismo por el feriado de Año Nuevo dinamizaría con $130 millones la actividad, según la FENACAPTUR

Plan de 30 días propone reducir deudas y ordenar el presupuesto familiar

La receta tradicional de arepas de ropa vieja: ingredientes y preparación paso a paso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO