Lo que pocos saben de la extensión de la emergencia del MSP y el IESS para la compra de medicamentos

La reciente decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS sobre la extensión de la emergencia para la compra de medicamentos generó nuevos análisis dentro del sistema público. Ambas instituciones ampliaron por 30 días los plazos para culminar los procesos iniciados y sostener la provisión de insumos médicos en el país. Esta medida entró en vigencia el 1 de diciembre de 2025.

El comunicado oficial resaltó que esta ampliación permite culminar los procesos iniciados, garantizar su adecuada ejecución y asegurar el abastecimiento oportuno en las casas de salud. La extensión se mantendrá hasta el 29 de diciembre para el MSP y hasta el 25 de diciembre para el IESS, según el documento difundido por las autoridades.

Compra de medicamentos: extensión de plazos y cierre de procesos activos

El Ministerio de Salud aclaró que, durante este periodo, no se autorizarán nuevas contrataciones. La decisión busca evitar la apertura de procedimientos adicionales y concentrar los esfuerzos en cerrar correctamente los contratos derivados de la emergencia. Esta medida fortalece el control interno y reduce riesgos administrativos.

La institución explicó que “durante este período, las entidades verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas, avanzará en la ejecución contractual, y realizará actos como recepciones y aprobaciones previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. Con estas acciones, las autoridades aseguran mayor rigor técnico y transparencia en cada etapa.

El MSP y el @IESSec amplían por 30 días la ejecución de la emergencia para finalizar procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos, garantizando el abastecimiento nacional. pic.twitter.com/umkTjvRLMu — IESS (@IESSec) December 1, 2025

Garantía de abastecimiento y supervisión operativa

El MSP ratificó que mantendrá el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el sistema público conforme avancen los procesos ampliados. Las instituciones realizan supervisión diaria para garantizar que los insumos lleguen sin retrasos a los establecimientos de salud.

Las autoridades sostienen que la extensión mejora la planificación, fortalece la cadena logística y evita interrupciones en la distribución nacional. Este periodo adicional contribuye a blindar el servicio sanitario y garantizar la continuidad operativa en todo el país.