Extradición de Kimberlee Singler: EE.UU. juzgará a la madre acusada de asesinar a sus hijos

Las autoridades de Colorado, EE.UU., confirmaron la extradición de Kimberlee Singler, una mujer de 37 años acusada de asesinar a dos de sus hijos durante un conflicto legal.

Singler llegó desde Reino Unido a Estados Unidos y enfrentará cargos graves por asesinato en primer grado, intento de asesinato, abuso infantil y agresión.

El fiscal del distrito de Colorado Springs, Michael Allen, informó que la acusada comparecerá ante un tribunal en los próximos días. Además, permanecerá detenida sin derecho a fianza hasta que se realice la audiencia preliminar que definirá el avance del proceso judicial.

El crimen que conmocionó a Colorado Springs

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando una niña de 9 años y un niño de 7 aparecieron sin vida en su vivienda. Una tercera hija, de 11 años, resultó herida durante el ataque y logró sobrevivir, convirtiéndose en pieza clave de la investigación penal.

Singler presentaba heridas superficiales de arma blanca y declaró que un hombre desconocido atacó a la familia dentro del apartamento. En una fase inicial, las autoridades la trataron como víctima, aunque la investigación cambió tras el testimonio de la hija sobreviviente.

Extradición de Kimberlee Singler y giro judicial

Según documentos judiciales del Reino Unido, la menor sobreviviente cambió su versión y señaló directamente a su madre como responsable del crimen. Ese testimonio motivó nuevas diligencias que llevaron a las autoridades a solicitar una orden de arresto internacional contra Singler.

Cuando la policía intentó detenerla el 26 de diciembre de 2023, la acusada ya había huido de Estados Unidos. Cuatro días después, agentes británicos la localizaron y arrestaron en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres, donde permaneció detenida.

Custodia de los hijos, eje central del caso

Registros judiciales revelan que un juez ordenó a Singler entregar a los niños a su exesposo antes del hallazgo de los cuerpos. La orden buscaba cumplir el régimen de custodia durante las fiestas, un punto que la fiscalía considera determinante en el contexto del crimen.

Al día siguiente, Singler solicitó aplazar una audiencia alegando que la familia sufrió un ataque violento dentro del hogar. Para los fiscales, esa versión buscó desviar la atención mientras se desarrollaban los hechos que terminaron con la muerte de los menores.

Próximos pasos y cargos penales: extradición de Kimberlee Singler

La acusada enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, tres cargos de abuso infantil y uno de agresión. La audiencia preliminar podría celebrarse dentro de los próximos 30 días, según confirmaron fuentes judiciales de Colorado.

Las autoridades subrayaron el impacto del caso en la comunidad local y en el sistema judicial estadounidense. “Se trata de un acto inimaginable que marcó a muchas personas”, afirmó el jefe policial Adrián Vásquez.