Vida
Ciencia y Tecnología

Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los vídeos de la galería del celular

Descubre cómo Facebook utiliza inteligencia artificial para sugerir publicaciones a partir de tus fotos y videos guardados.
3 minutos de lectura
La red social Facebook fue creada en 2004.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Facebook ya incorporó la función creativa que usa la inteligencia artificial (IA) para ofrecer sugerencias de publicaciones a partir de las fotos y vídeos que los usuarios tienen guardados en el teléfono y no han subido a la red social.

Se trata de una gran innovación en materia de IA, con el objetivo de facilitar la creación de contenido.

¿Cómo funciona la nueva actualización de Facebook?

La función se presenta como opcional y está disponible en Estados Unidos y Canadá. Allí, los usuarios pueden acceder a sugerencias para «compartir contenido único en Facebook y Messenger».

Al habilitarla, la inteligencia artificial de Meta puede acceder a la galería del celular, es decir, a las fotografías y los vídeos guardados de manera local en el dispositivo, para «descubrir automáticamente tesoros ocultos y editarlos para guardarlos o compartirlos», como indican desde Meta en su blog oficial.

La intención es animar a los usuarios a compartir las fotos y los vídeos que no han publicado previamente en Facebook, y hacerlo, además, con «ediciones creativas», incluidos collages, que ayuden a que destaquen.

Solo el usuario puede ver las recomendaciones

Meta asegura que las recomendaciones solo se muestran al usuario, para que decida qué hacer. En caso de publicarlas, aparecerán en las historias y el ‘feed’. Tampoco se usan para mejorar la inteligencia artificial de la compañía.

A principios de septiembre Meta incluyó dos opciones en la configuración de Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono para habilitar la nueva función función: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.

Facebook es una de las redes sociales más populares

Facebook, creada en 2004 por Mark Zuckerberg y sus compañeros de Harvard, es una red social con sede en Menlo Park, California, que conecta a más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales. Permite compartir publicaciones, fotos, videos y mensajes, fomentando la interacción entre usuarios, empresas y comunidades.

Su plataforma, accesible vía web y aplicaciones móviles, ofrece funciones como Marketplace, Grupos y Eventos.

En 2012, adquirió Instagram, y en 2014, WhatsApp, consolidando su dominio en redes sociales. En 2021, la empresa matriz cambió su nombre a Meta, enfocándose en el desarrollo del metaverso.

Actualmente enfrenta críticas por manejo de datos personales, con multas como la de $5,000 millones por la FTC (Comisión Federal de Comercio) en 2019.

En 2025, implementó mejoras en privacidad y herramientas de inteligencia artificial para personalizar experiencias, manteniendo su relevancia global frente a competidores como TikTok y X.

