COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Tragedia

Fallece ciudadano alcanzado por proyectil mientras acompañaba un sepelio en Jujan

Un hombre que acompañaba un cortejo fúnebre en Jujan falleció tras recibir una bala perdida, según confirmó la Policía. La víctima tenía 33 años.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre identificado como Jonathan David Mayorga Marshall, de 33 años, murió este miércoles en Jujan, provincia de Guayas, después de recibir una bala perdida mientras acompañaba un cortejo fúnebre en dirección al cementerio local, según informó la Policía Nacional, que investiga el origen del disparo.

Tragedia en medio del cortejo fúnebre

El hecho ocurrió cuando el cortejo avanzaba por una de las vías principales de Jujan. De acuerdo con el informe policial, Mayorga caminaba junto al féretro en medio del tumulto de familiares, amigos y vecinos que despedían al fallecido. Fue en ese trayecto cuando un proyectil impactó su pierna izquierda, provocando que cayera al suelo.

Las personas que se encontraban en el cortejo alertaron de inmediato del incidente y trataron de socorrer a la víctima. La confusión creció entre los asistentes, quienes inicialmente desconocían la procedencia del disparo, ocurrido en plena vía pública y en un contexto multitudinario.

Según los primeros reportes, no se registraba ningún altercado visible en los alrededores en el momento del impacto. La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si el proyectil provino de un enfrentamiento cercano, un disparo al aire o alguna situación asociada a actividades delictivas en la zona.

Traslado urgente al hospital de Jujan

Minutos después del suceso, los familiares y allegados trasladaron a Jonathan Mayorga al hospital Martín Icaza de Babahoyo, ubicado en la provincia de Los Ríos, en un intento por salvarle la vida. Los médicos de turno confirmaron que la víctima llegó con una herida de arma de fuego y que, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, se verificó su fallecimiento.

El deceso generó conmoción entre los acompañantes del cortejo fúnebre y entre la familia, que aseguró a las autoridades que Mayorga no tenía relación con el fallecido, más allá de acompañar el acto por respeto y solidaridad. Su presencia en el sepelio respondía únicamente al deseo de acompañar a conocidos del sector.

Durante el procedimiento médico se constató que la lesión había comprometido vasos sanguíneos importantes, lo que habría provocado un sangrado severo. El hospital notificó el hecho a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Investigación y procedimiento fiscal

El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue del Cementerio General de Babahoyo, donde se realizará la autopsia de ley para establecer las causas exactas del fallecimiento.

La Policía Nacional ejecutó el protocolo de verificación en la zona del incidente y tomó versiones de testigos que participaron en el cortejo. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre posibles sospechosos ni se ha confirmado la presencia de enfrentamientos armados cerca del sitio del suceso. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paty Cantú enfrenta acusaciones por prendas no devueltas tras su boda con Christian Vázquez

Liga de Quito clasifica a la final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec en penales

María José Pinto impulsa fortalecimiento de Arcsa, Acess y Conasa

Fallece ciudadano alcanzado por proyectil mientras acompañaba un sepelio en Jujan

Raúl Duarte, director técnico de Liga de Portoviejo, contó cuáles fueron los factores determinantes para el ascenso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paty Cantú enfrenta acusaciones por prendas no devueltas tras su boda con Christian Vázquez

Liga de Quito clasifica a la final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec en penales

María José Pinto impulsa fortalecimiento de Arcsa, Acess y Conasa

Fallece ciudadano alcanzado por proyectil mientras acompañaba un sepelio en Jujan

Raúl Duarte, director técnico de Liga de Portoviejo, contó cuáles fueron los factores determinantes para el ascenso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paty Cantú enfrenta acusaciones por prendas no devueltas tras su boda con Christian Vázquez

Liga de Quito clasifica a la final de la Copa Ecuador tras vencer a Emelec en penales

María José Pinto impulsa fortalecimiento de Arcsa, Acess y Conasa

Raúl Duarte, director técnico de Liga de Portoviejo, contó cuáles fueron los factores determinantes para el ascenso

El joven narrador ‘Pol Deportes’ da el salto de un cerro a la televisión nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO