Fallece el entrenador Mladen Zizovic durante un partido en Serbia

El director técnico Mladen Zizovic, de 44 años, falleció en la ciudad de Lucani, Serbia. Fue tras sufrir un paro cardíaco durante el partido entre el FK Radnicki 1923 y el Mladost, correspondiente a la Superliga de Serbia, según confirmó el propio club en un comunicado oficial.

Tragedia en pleno encuentro de la Superliga de Serbia

El hecho ocurrió alrededor del minuto 20 de juego. El entrenador Mladen Zizovic se descompensó en el banquillo técnico del Radnicki 1923. El árbitro detuvo inmediatamente el encuentro. El personal médico del estadio ingresó al campo para brindarle asistencia de urgencia.

Zizovic fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Minutos después, se confirmó su fallecimiento por un paro cardíaco. La noticia obligó a suspender definitivamente el compromiso. Este había sido reanudado brevemente tras el incidente. El suceso provocó consternación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio de Lucani. Estos despidieron con aplausos al entrenador mientras era retirado del lugar.

El comunicado del FK Radnicki 1923

A través de un mensaje en sus redes sociales, el FK Radnicki 1923 expresó su profundo pesar por la repentina muerte de su técnico.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro entrenador del plantel profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, publicó la institución.

El club también destacó las cualidades humanas del entrenador. Señalaron que “no solo era un gran experto en fútbol, sino también un hombre noble, amigo y deportista que dejó una huella imborrable en los corazones de todos los que lo conocieron”. “El FK Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron con él el amor por el fútbol. Descansa en paz, joven”, concluyó el comunicado.

Un proyecto recién iniciado

Mladen Zizovic había asumido el cargo de director técnico del Radnicki 1923 apenas dos semanas antes de su fallecimiento, con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo. Este actualmente ocupa el décimo lugar en la tabla de posiciones de la Superliga de Serbia 2025-2026.

Su llegada al club de Kragujevac había generado expectativas positivas entre la dirigencia y los aficionados. Esto se debió a su amplia experiencia como entrenador en equipos de la región. Esta experiencia incluye Borac Banja Luka, Sloga Doboj y Radnik Bijeljina. En su corta etapa al mando, Zizovic había dirigido solo dos partidos oficiales, logrando un empate y una derrota, en medio de un proceso de reestructuración del plantel.

Trayectoria como jugador y entrenador

Antes de iniciar su carrera como técnico, Zizovic fue futbolista profesional y representó a la selección de Bosnia y Herzegovina en dos encuentros internacionales. A lo largo de su etapa como jugador, vistió las camisetas de clubes como el FK Velež Mostar, Zrinjski Mostar y Borac Banja Luka, donde también comenzó su camino como entrenador años más tarde.

Su estilo de trabajo, caracterizado por la disciplina y la organización táctica, le permitió consolidarse en el fútbol balcánico. Fue considerado uno de los estrategas emergentes de la región. En entrevistas previas, había manifestado su deseo de “impulsar el talento local y fortalecer la identidad futbolística de los clubes serbios y bosnios”, una visión que ahora queda truncada por su repentina partida.