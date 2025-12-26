Fallece Jean-Louis Gasset, figura histórica del fútbol francés

El exfutbolista y director técnico francés Jean-Louis Gasset falleció este viernes, 26 de diciembre de 2025, a los 72 años, según informó el club Montpellier HSC a través de un comunicado oficial.

Gasset, nacido en Montpellier, dedicó más de cuatro décadas al deporte rey, destacándose como el jugador que más años defendió la camiseta del conjunto del sur de Francia y como un estratega clave en equipos de la Ligue 1 y selecciones nacionales.

Su deceso ocurre meses después de haber concluido su última etapa como entrenador en el club de sus amores.

La muerte de Jean-Louis Gasset

La noticia fue confirmada por el Montpellier HSC, institución donde Gasset es considerado una de las figuras más icónicas. El club expresó su pesar destacando su profesionalismo, amabilidad y capacidad para compartir conocimientos.

“Nos entristece infinitamente recordar su sonrisa, su voz inimitable y su mente aguda”, detalló el equipo.

“Dejó una impresión duradera en todos los que conoció por su profesionalismo, amabilidad y deseo de compartir sus conocimientos. También fue un formidable abanderado de la formación Montpellier, que exportó a grandes clubes, ya sea en el Paris-Saint-Germain, el Espanyol, el Saint-Étienne, el Olympique de Marsella, o la selección francesa donde fue asistente de Laurent Blanc”, destacó el Montpellier, que pierde “a una de sus figuras más icónicas”.

Una trayectoria internacional y de élite

Jean-Louis Gasset desarrolló toda su carrera como futbolista profesional en ese equipo entre 1975 y 1985, desempeñándose como centrocampista. Durante esa década, disputó un total de 231 encuentros oficiales y anotó diez goles, dejando una huella imborrable antes de transicionar hacia los banquillos.

Como entrenador, su influencia se extendió por todo el fútbol francés. Gasset no solo lideró proyectos como técnico principal, sino que fue reconocido como uno de los mejores asistentes estratégicos del país. Formó una dupla histórica con Laurent Blanc, a quien acompañó en el Girondins de Burdeos, el París Saint-Germain (PSG) y en la Selección de Francia entre 2010 y 2012. Su agudeza táctica fue fundamental para la consecución de múltiples títulos nacionales con el conjunto parisino.

En su faceta como primer entrenador, Gasset dirigió a clubes de gran importancia como el Saint-Étienne, el Espanyol de Barcelona en España, y el Olympique de Marsella. En el ámbito internacional, asumió el cargo de seleccionador nacional de Costa de Marfil entre 2022 y 2024, participando en el proceso de preparación del equipo africano para la Copa Africana de Naciones. Su experiencia y capacidad para gestionar vestuarios complejos le permitieron mantenerse vigente en la élite hasta sus últimos meses de vida.

Regreso y retiro en su ciudad natal

Tras un breve anuncio de jubilación en mayo de 2024, el técnico decidió regresar a la actividad para auxiliar al Montpellier HSC. Esta tercera etapa en el club de su ciudad natal se extendió hasta abril de 2025, cuando finalmente dejó el cargo.

El fallecimiento de Gasset representa una pérdida significativa para la Ligue 1. Diversas personalidades del deporte han comenzado a rendir tributo a su memoria.