Fallece la influencer mexicana Mary Magdalene tras caer desde un edificio en Patong

Las autoridades tailandesas investigan la muerte de Mary Magdalene, influencer y modelo mexicana de 33 años, ocurrida este sábado en Patong, Phuket, luego de caer desde el balcón de un edificio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo de Mary Magdalene fue encontrado en el estacionamiento del complejo Patong Tower, un edificio de gran altura ubicado a pocos metros de una de las playas más concurridas del sur de Tailandia. El hallazgo activó de inmediato el protocolo policial y médico correspondiente.

De acuerdo con información oficial, la mujer se había registrado en el hotel para una estadía de una sola noche. Personal del establecimiento alertó a las autoridades tras detectar la caída desde uno de los pisos superiores del edificio.

Uno de los aspectos que centra la investigación es el breve lapso de tiempo entre el ingreso de la influencer al hotel y el desenlace fatal. Según confirmaron fuentes policiales, la joven subió a su habitación alrededor de las 13:30 y, aproximadamente diez minutos después, se reportó el incidente.

Hallazgos en la habitación y primeras diligencias

El teniente coronel Chanarong Prakongkuea, responsable del caso, informó que durante la inspección de la habitación se encontraron objetos personales que permitieron reconstruir parte de los últimos movimientos de la víctima. Entre los elementos observados, los zapatos estaban ubicados junto a la puerta de acceso al balcón.

Las autoridades indicaron que estos datos forman parte de las líneas preliminares de investigación, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad del edificio, la toma de testimonios del personal y la revisión de antecedentes recientes.

Tras el levantamiento del cuerpo, los restos fueron trasladados al Hospital Vachira Phuket, donde se realiza la autopsia oficial para determinar las causas exactas de la muerte. Asimismo, se notificó a la Embajada de México para iniciar los trámites consulares correspondientes.

Perfil público y antecedentes recientes

Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Góngora, era de nacionalidad mexicana y contaba con una amplia presencia en redes sociales. Su figura pública se caracterizaba por una fuerte exposición mediática y por compartir abiertamente aspectos de su vida personal.

Desde los 21 años, la influencer había documentado en plataformas digitales una extensa lista de cirugías estéticas, contenido que le permitió reunir miles de seguidores a nivel internacional y consolidar una identidad digital reconocida.

Las autoridades también confirmaron un episodio ocurrido tres semanas antes del fallecimiento. El 20 de noviembre, la joven fue encontrada en estado de intoxicación alcohólica en una calle de la isla Koh Phi Phi. Recibió asistencia de un programa local destinado a trasladar a turistas a sus alojamientos.

Investigación en curso y análisis digital

Días después de ese episodio, la influencer realizó modificaciones en sus perfiles digitales, que actualmente se revisan como parte del contexto del caso. Sin embargo, la policía aclaró que no existen conclusiones oficiales y que toda la información recopilada se evaluará de manera técnica y objetiva.

Por el momento, las autoridades tailandesas mantienen el caso abierto, a la espera de los resultados forenses y del análisis completo de las pruebas. Posteriormente emitirá un informe final sobre lo ocurrido en Patong.