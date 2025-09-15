COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Estados Unidos

Familia estadounidense demanda a la plataforma Roblox por el suicidio de su hijo adolescente

Un niño de 15 años hizo un "amigo" a través de la plataforma Roblox y terminó siendo acosado sexualmente. El hecho lo orilló al suicidio.
Roblox es una plataforma de videojuegos en línea, lanzada en 2006.
Roblox es una plataforma de videojuegos en línea, lanzada en 2006.
Roblox es una plataforma de videojuegos en línea, lanzada en 2006.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Una familia estadounidense demandó a Roblox y Discord por el papel que consideran que tuvo en la muerte de su hijo de 15 años, quien se suicidó en abril del año pasado tras ser víctima de un depredador sexual.

Roblox es una plataforma que permite tanto jugar en línea como crear videojuegos en ella, diseñada para usuarios de todas las edades. Se trata de un metaverso donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz a través de los canales propios de la plataforma.

Uno de los jugadores era Ethan, un adolescente de 15 años que jugaba en Roblox desde 2015 y que en abril de 2024 tomó la decisión de quitarse la vida. Su decisión se dio por las secuelas que le dejó su interacción con Nate, un supuesto menor con el que entabló amistad que resultó ser un adulto de 37 años, como informó The New York Times.

Depredador sexual contactó al menor de edad a través de Roblox

Nate, que en realidad se llama Timothy, había sido arrestado en 2021 con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores. Después de enseñarle a quitar los controles parentales y comenzar a hablar de temas sexuales, movió sus conversaciones a la aplicación de chat Discord. Allí, le pidió a Ethan fotografías explícitas.

Este suceso desencadenó en Ethan ataques de ira, que obligaron a sus padres a internarlo en un centro de tratamiento durante un año. En diciembre de 2023, el adolescente le contó lo ocurrido a su madre, quien enseguida contactó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Exigen justicia por la muerte de su hijo

El pasado viernes, la madre de Ethan presentó una demanda contra Roblox por muerte por negligencia ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco. Asegura que el diseño de su plataforma y la falta de medidas de seguridad facilitan la actividad de los depredadores. La demanda también se dirigió contra Discord.

En un comunicado remitido al medio citado, un portavoz de Roblox aseguró que están «profundamente entristecidos por esta pérdida trágica e inimaginable» y que están trabajando en nuevas características de seguridad y cooperando con las autoridades.

Roblox anunció este verano varias medidas destinadas a reducir la exposición de los menores a contenidos y comportamientos inapropiado. Esto, incluye la verificación de la edad para acceder a las funciones de comunicación.

Por su parte, Discord aseguró que está «profundamente comprometido con la seguridad». Además, que utilizan «tecnología avanzada y equipos de seguridad capacitados para encontrar y eliminar de manera proactiva» el contenido que viola sus políticas.

 

