Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
INSOLITO

Famosa influencer muere tras someterse a operación estética con un “cirujano” sin título

La influencer italiana Yulia Burtseva viajó hasta Moscú, Rusia, para someterse a una cirugía estética que le costó la vida.
No se ha precisado el tipo específico de cirugía estética a la que se sometió Yulia Burtseva.
No se ha precisado el tipo específico de cirugía estética a la que se sometió Yulia Burtseva.
No se ha precisado el tipo específico de cirugía estética a la que se sometió Yulia Burtseva.

sebastianpencas@gmail.com

El Comité de Investigación de la Federación Rusa inició el pasado lunes una causa penal por la muerte de la influencer italiana Yulia Burtseva, de 38 años, registrada tras una cirugía estética en una clínica privada de Moscú.

La mujer, residente en Nápoles, sufrió un deterioro súbito de su salud que obligó a su traslado de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta.

Las autoridades judiciales investigan un presunto delito de muerte por negligencia, debido al desempeño inadecuado del personal del centro médico.

Operó a la influencer sin tener título profesional

Según informaron las agencias estatales RIA Novosti y Kommersant, las pesquisas preliminares revelaron irregularidades graves en la clínica donde se realizó la intervención.

Un funcionario declaró que el empleado responsable de la cirugía no poseía un título médico válido, lo que agrava la situación jurídica del centro. Al sospechoso, identificado como un nativo de Tayikistán, ya lo imputaron y podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión bajo las leyes de la Federación Rusa.

El proceso judicial incluye la incautación de registros médicos y la realización de exámenes forenses para determinar la causa exacta del deceso.

Medios locales reportaron que los investigadores buscan establecer si existió un protocolo de emergencia fallido al momento en que la condición de la influencer empeoró.

Deja una niña en la orfandad

Yulia Burtseva contaba con una comunidad de más de 73,000 seguidores en Instagram. Allí, la mujer documentaba su vida familiar en Italia junto a su esposo Giuseppe y su hija. Su perfil se centraba en contenido de estilo de vida y maternidad.

La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción en su audiencia. Esto, especialmente tras conocerse que la influencer estuvo activa en redes sociales hasta pocas horas antes de ingresar a quirófano.

La mañana de su cirugía, Burtseva publicó un video en la red social VK desde el emblemático Café Pushkin en Moscú, saludando a sus seguidores con un “Buenos días”.

Su última publicación en Instagram data del 5 de diciembre, un video junto a su hija que ahora acumula mensajes de condolencias.

El cuerpo de la creadora de contenido permanece bajo custodia de las autoridades forenses.

