Hace 6 meses
Espectáculos
Famoso cantante surcoreano muere a los 29 años en un misterioso “accidente”

La familia del cantante surcoreano Jin Denim confirmó su fallecimiento tras semanas de hermetismo, aclarando que se trató de un accidente.
El artista surcoreano murió antes de las fiestas de Navidad y Fin de Año.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La industria de la música surcoreana confirmó el fallecimiento del cantante Jin Denim, quien tenía 29 años de edad.

La noticia fue difundida de manera oficial por su hermana menor, Danbee, a través de redes sociales, tras haber mantenido el suceso en estricta privacidad desde el pasado 17 de diciembre, fecha de su deceso.

El anuncio se hizo público coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños número 30 del artista, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su partida y evitar especulaciones en la opinión pública internacional.

¿Qué provocó la muerte del cantante?

En el comunicado emitido a través de Instagram, la familia de Jin Denim fue enfática al precisar que la muerte no estuvo relacionada con un acto voluntario.

Según se informó, el fallecimiento se debió a un accidente ocurrido en la noche del 17 de diciembre. Sin embargo, las circunstancias del hecho siguen siendo un misterio.

La aclaración busca desestimar rumores de suicidio, una problemática recurrente en la industria del entretenimiento en Corea del Sur, subrayando que la pérdida fue un evento imprevisto y trágico.

La decisión de postergar el anuncio oficial durante casi tres semanas respondió a una necesidad de la familia de gestionar el duelo en privado”. Según el reporte, los allegados del cantante optaron por manejar los asuntos inmediatos y legales antes de enfrentar la repercusión mediática.

El funeral se llevó a cabo en la más estricta intimidad, contando únicamente con la presencia de familiares cercanos. Así, informaron,se respetó la voluntad de los deudos de evitar el escrutinio público durante las honras fúnebres.

Anuncio y legado

La elección del 5 de enero para la difusión del comunicado no fue aleatoria; se seleccionó por ser la fecha del nacimiento del intérprete.

Danbee reiteró que la intención principal de la familia era proteger la intimidad del hogar durante los primeros días del suceso.

La noticia ha causado un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes han expresado sus condolencias en plataformas digitales. Jin Denim, conocido por su carrera como solista, deja un vacío en la escena musical actual.

