Fátima Bosch ganó la corona de Miss Universo 2025: “Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”

Fátima Bosch, representante de México, fue coronada Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en Nonthaburi, Tailandia, durante la edición número 74 del certamen.

La cita de la belleza más importante del mundo reunió a 122 candidatas y no estuvo excepto de polémicas.

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

La ceremonia final comenzó con un minuto de silencio en honor a la reina madre Sirikit Kitiyakara de Tailandia, fallecida el 24 de octubre pasado.

El evento, bajo el lema ‘The Power of Love’, incluyó presentaciones de trajes de baño, gala y nacionales, con un panel de jueces que evaluó a las participantes en inteligencia, belleza, pasarela y compromiso social.

El concurso inició con 122 candidatas de todo el mundo, reduciéndose a 30 tras la ronda de trajes de baño, a 12 en la de gala y finalmente a cinco finalistas. Estas enfrentaron preguntas sobre temas globales, como el empoderamiento de mujeres y desafíos en 2025, respondiendo en vivo ante el público y jueces.

La ganadora de la noche fue Fátima Bosch, quien recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, en medio de lágrimas. Mientras que el top 5 fue el siguiente:

Praveenar Singh de Tailandia, primera finalista.

de Tailandia, primera finalista. Stephany Abasali de Venezuela, segunda finalista.

de Venezuela, segunda finalista. Ahtisa Manalo de Filipinas, tercera finalista.

de Filipinas, tercera finalista. Olivia Yacé de Costa de Marfil, cuarta finalista.

“Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”

En su camino a la corona universal, Fátima Bosch protagonizó una controversia nunca antes vista en el Miss Universo.

Un incidente clave el 4 de noviembre pasad, durante la ceremonia oficial de entrega de cintas. Allí, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente a Bosch por su negativa a grabar un video para promocionar una votación en redes sociales.

El empresario llegó a llamarla “tonta”, mientras que la mexicana respondió con valor. Luego, fue sacada del lugar, mientras que varias candidatas la siguieron como muestra de respaldo.

En su momento, se dijo que Fátima abandonaría la competencia. Sin embargo, no lo hizo y se coronó como soberana. “A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”, escribió la soberana universal en su cuenta de X, la cual está verificada.

Añadió: “Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir”.

La cuarta corona de Miss Universo para México

México logra su cuarta corona en Miss Universo con la victoria de Fátima Bosch en la edición 74, celebrada en Tailandia.

Antes se coronaron las siguientes mexicanas:

Lupita Jones (1991, Los Ángeles).

(1991, Los Ángeles). Ximena Navarrete (2010, Las Vegas).

(2010, Las Vegas). Andrea Meza (2020, Hollywood).

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es egresada en diseño de modas de la Universidad Iberoamericana (México) y de la Nuova Accademia di Belle Arti (Italia).

El pasado 13 de septiembre se convirtió en la primera mujer de Tabasco en ganar Miss Universo México, lo que la hizo merecedora de ir al Miss Universo 2025.

Sin experiencia previa en concursos de belleza, enfocó su plataforma en moda sostenible con materiales reciclados y superar desafíos como dislexia y TDAH, que la expusieron a bullying infantil.