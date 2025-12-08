FC Barcelona busca el top 8 de Champions League frente a un Eintracht vulnerable y lleno de dudas

El FC Barcelona afronta este martes un examen crucial en la Champions League (Liga de Campeones). El estreno europeo del renovado Spotify Camp Nou llega en un momento de recuperación futbolística, y el equipo de Hansi Flick quiere prolongar la buena racha que encadena en LaLiga. Tras tres victorias consecutivas, el desafío pasa por convertir esa tendencia en un impulso continental ante un Eintracht sumido en dudas.

El regreso del himno de la Champions al Camp Nou añade un componente emocional a la cita. Más de tres años han pasado desde aquel doloroso 0-3 ante el Bayern Múnich, un golpe que abrió una etapa marcada por la inestabilidad. Hoy el contexto es diferente. Flick ha devuelto al equipo intensidad, claridad en la circulación y una verticalidad que se había perdido en anteriores temporadas.

El Barcelona llega fortalecido por sus resultados más recientes. Deportivo Alavés, Atlético de Madrid y Real Betis fueron víctimas de un equipo más suelto y eficiente, que marcó once goles en sus tres últimos encuentros. Esas actuaciones permitieron escalar hasta el liderato liguero y recuperar parte del ánimo perdido tras el tropiezo europeo frente al Chelsea. Las derrotas ante el club inglés y el PSG, además del empate con Brujas, complicaron la clasificación hacia el Top 8, tramo del torneo que aún está a tres puntos de distancia.

FC Barcelona quiere Champions

El duelo ante el Eintracht aparece como una oportunidad ideal para corregir ese rumbo. El conjunto alemán atraviesa una crisis profunda, evidenciada en el 6-0 sufrido el fin de semana ante el RB Leipzig y en la derrota ante Atalanta en Champions. Su defensa es la más goleada de la Bundesliga, un dato que contrasta con la creciente eficacia ofensiva del Barça. Además, el recuerdo de la eliminación en la Europa League de 2022, con remontada alemana incluida, añade un matiz emocional al choque.

Flick ha encontrado equilibrio gracias a Pedri y Raphinha, protagonistas en la reacción reciente. El canario suma tres asistencias en los últimos dos partidos y ha recuperado la lucidez en el último pase. El brasileño, por su parte, aporta desborde, presión y claridad en la finalización. Ambos apuntan al once titular del Barcelona, especialmente después de que Raphinha no jugara un solo minuto en Villarreal y Pedri fuera sustituido temprano para dosificar esfuerzos.

A esas buenas noticias se suma el regreso de Frenkie de Jong y Fermín López, quienes volvieron a tener minutos ante el Betis. Con ellos disponibles, Flick puede recuperar su triángulo favorito en el mediocampo, una estructura clave para sostener el juego.

Pequeñas dudas en armado

La gran incógnita se ubica en la delantera. Ferran Torres llega encendido con cuatro goles en sus dos últimos encuentros, pero Robert Lewandowski parte como favorito para liderar el ataque. El polaco, descansado y efectivo ante rivales alemanes, representa una amenaza constante.

El Eintracht, además, viajará sin su mejor atacante, Jonathan Burkardt, lesionado ante Atalanta. Su ausencia obliga a confiar en el veterano Michy Batshuayi como referencia ofensiva.

El FC Barcelona tiene el escenario perfecto para confirmar su recuperación. El nuevo Camp Nou, la inercia liguera y un rival en crisis parecen alinear todas las piezas. Ahora debe demostrarlo en el campo y dar un paso firme hacia el Top 8.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Pedro González ‘Pedri’, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphael Dias ‘Raphinha’; y Robert Lewandowski.

Eintracht: Zetterer; Doan, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi, Götze; Knauff y Batshuayi.