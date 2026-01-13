FC Barcelona evalúa al juvenil Ederson Castillo de Liga de Quito en período de pasantía

El futbolista ecuatoriano Ederson Castillo , de 17 años y perteneciente a Liga de Quito , viajó a Barcelona, España, para participar en un período de pruebas en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona y será evaluado por los técnicos del club en los próximos días.

Pasantía confirmada por LDU Quito

Isaac Álvarez , presidente de Liga de Quito , confirmó la información: “Es oficial, tratamos de mantener discreción, pero Ederson fue a realizar una pasantía en Barcelona. Se dará por un tiempo limitado y luego retornará después de aquello. Estamos pendientes de su desempeño”.

Álvarez añadió: “Él es parte del primer plantel de Liga de Quito; después se verán los pasos a seguir si se da el caso de que el Barça muestre interés. Lo queremos guiar, cuidar, hacer crecer y que tenga una evolución positiva porque es una de las joyas que tenemos en las formativas”. El viaje se realizó con autorización del club ecuatoriano, ya que Castillo es menor de edad.

Operación impulsada por el scouting del Barça

La estancia de Ederson Castillo en Barcelona fue ideada y avalada por João Amaral , jefe del área de scouting del FC Barcelona, basada en informes propios del club. El Barça observó al jugador en Ecuador.

La operación se concretó tras una visita de los agentes del futbolista a la Ciutat Esportiva en diciembre de 2025. Los agentes se reunieron con Deco y João Amaral , quienes dieron el visto bueno al período de pruebas. Un caso similar ocurrió el año anterior con el brasileño Roraima, procedente del Ibrachina de São Paulo, quien realizó pruebas parecidas.

Plan a futuro y normativa FIFA

La dirección deportiva del FC Barcelona contempla que, si Ederson Castillo supera positivamente las pruebas, pueda incorporarse en 2027 con ficha del Barça Atlètic para completar su proceso de formación, previo acuerdo con Liga de Quito .

En ningún caso se plantea su llegada inmediata como refuerzo para el primer equipo dirigido por Hansi Flick. Como jugador en categorías base en Ecuador, Castillo solo podrá dar el salto al Viejo Continente al cumplir la mayoría de edad, en diciembre de 2026.

Castillo y el mercado ecuatoriano