FC Barcelona golea al Athletic Club en su regreso al Spotify Camp Nou por LaLiga jornada 13

El FC Barcelona goleó 4-0 al Athletic Club este sábado 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou, por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26, marcando su retorno tras más de dos años de remodelación con aforo reducido de 45.157 espectadores, gracias a tantos de Robert Lewandowski (4′), Ferran Torres (45+3′ y 90′) y Fermín López (48′).
El encuentro inició con dominio culé. A los 4 minutos, tras recuperación de Eric García en campo rival, Lewandowski, con brazalete de capitán, rompió la línea defensiva vasca y definió con zurda por bajo ante Unai Simón, inscribiendo el primer gol en la historia del estadio renovado.
El Barcelona presionó alto, recuperando en campo contrario y generando ocasiones tempranas. Fermín López y Dani Olmo exigieron al portero visitante en dobles oportunidades antes del cuarto de hora, confirmando la superioridad azulgrana ante un Athletic replegado.
Inicio arrollador y respuesta vasca
El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, buscó contragolpes verticales por bandas, con Nico Williams agitador pese a las pitadas de la grada por su fichaje frustrado. Williams Jr. originó la primera réplica visitante, forzando intervenciones de Joan García, titular en el regreso tras lesión.
Justo antes del descanso, errores en la salida blaugrana llevaron suspense al área local, pero el Barça contraatacó. En el 45+3′, Lamine Yamal asistió con exterior al espacio para que Ferran Torres definiera el 2-0, reforzando el control antes del intermedio.
Dominio total en la segunda mitad
El segundo tiempo mantuvo el guion. A los 48 minutos, Fermín López culminó una jugada asociativa para el 3-0, evocando el tiki-taka fluido. Poco después, al 54′, Oihan Sancet vio roja directa por falta sobre López, dejando al Athletic con 10 jugadores.
Hansi Flick rotó: entraron Araujo, Casadó, Bernal y, en el 81′, Raphinha, ovacionado tras dos meses lesionado. Olmo y Yamal generaron chances claras, con Yamal probando al 72′ y 84′ sin premio hasta el 90′, cuando asistió a Torres para el 4-0 definitivo desde el borde del área.
Contexto del regreso y liderato
El Spotify Camp Nou, inaugurado en 1954 con capacidad para 99.000, reabrió parcialmente tras obras iniciadas en 2023 por modernización estructural. Este triunfo, el segundo consecutivo, eleva al Barcelona a 31 puntos, superando por diferencia de goles al Real Madrid (29), que juega domingo ante Elche.
La victoria llega clave ante la visita al Chelsea de Moisés Caicedo el martes 25 por Champions League. Post-partido, jugadores saludaron con vuelta de honor, himno a volumen alto y piromusical, sellando la fiesta inaugural.
El Barcelona no pierde en sus últimos 11 duelos ligueros ante Athletic (9 victorias, 2 empates), con portería en cero en seis de siete recientes. El estadio, aún en construcción, simboliza renacer institucional bajo Flick.
Barcelona acumula 4 victorias en sus últimos 5 ligueros en casa, consolidando aspiraciones al título en una LaLiga con 20 equipos y formato de 38 jornadas.