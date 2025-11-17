FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou ante Athletic Club con aforo de 45.401 espectadores

El FC Barcelona confirmó este lunes 17 de noviembre de 2025 que disputará su partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 ante el Athletic Club el sábado 22 de noviembre a las 10h15 (hora de Ecuador) en el Spotify Camp Nou. Lo hará gracias a la obtención de la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que amplía el aforo a 45.401 espectadores.

Anuncio oficial y contexto histórico

El club catalán emitió un comunicado oficial indicando que el encuentro, inicialmente previsto en otro escenario, se jugará en su estadio remodelado. Esta decisión sigue al ensayo general realizado el 7 de noviembre de 2025, cuando el primer equipo entrenó ante 23.000 aficionados bajo la licencia de la Fase 1A, que cubría Tribuna y Gol Sur.

El último partido oficial en el Spotify Camp Nou fue el 28 de mayo de 2023 contra el RCD Mallorca, con victoria 3-0 gracias a un doblete de Ansu Fati y gol de Gavi. Desde entonces, las obras de remodelación interrumpieron la actividad, acumulando 909 días de ausencia del primer equipo.

La Fase 1B incorpora toda la zona de Lateral, sumándose a las áreas ya autorizadas. El club, presidido por Joan Laporta, trabaja en la Fase 1C para habilitar el Gol Norte, con el objetivo de alcanzar 62.000 espectadores antes de fin de año.

Mejoras en el estadio y accesibilidad

Entre las novedades, se destinan 129 posiciones a personas con movilidad reducida, con nuevos espacios de confort y adecuación. El túnel para jugadores ha sido remodelado, al igual que los vestuarios para ambos equipos.

En seguridad y evacuación, se han implementado más accesos, vías de evacuación, barandillas, un sistema de rociadores y extinción automática. Además, entrará en funcionamiento el sistema de acceso con pórticos y ticketing integrado.

Estas actualizaciones forman parte del proyecto de transformación integral del Spotify Camp Nou, que busca modernizar el recinto con más de 60 años de historia como sede del FC Barcelona.

Venta de entradas y planes para Champions League

La preventa de entradas para socios y socias se activó este lunes 17 de noviembre a las 16:00 horas, mientras que la venta al público general inicia el martes 18 de noviembre a la misma hora. Los precios parten desde 199 euros para las localidades en Gol Sur segunda gradería superior y Esquina.

En relación con la UEFA Champions League, el FC Barcelona colabora con la UEFA para disputar el partido de la Fase Liga ante el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou, pendiente de confirmación definitiva, ya que se cumplen los requisitos necesarios.

Avance en el proyecto de remodelación

Con las licencias de las Fases 1A y 1B concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona, el club avanza en la reapertura parcial. Anteriormente, demoras en accesibilidad y evacuación impidieron fechas como el Trofeo Joan Gamper o el 125 aniversario en noviembre de 2024.

El retorno acelera la recuperación económica del club, que ha jugado como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante la remodelación. El Spotify Camp Nou, con capacidad final proyectada en 105.000 espectadores, representa un hito en la infraestructura futbolística europea.

Este regreso marca el inicio de una nueva era para el equipo dirigido por Hansi Flick, actual campeón de LaLiga y Copa del Rey, en su temporada 2025-2026.