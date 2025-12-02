FC Barcelona remonta y derrota 3-1 al Atlético de Madrid y se reafirma en el liderato.

El FC Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou, en un partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, consolidando su liderato con una ventaja de seis puntos sobre los rojiblancos y sacándole cuatro unidades al Real Madrid antes de su duelo del miércoles ante el Athletic Club.

El encuentro comenzó con dominio visitante. En el minuto 19, Álex Baena adelantó al Atlético con un gol validado por el VAR tras un envío largo que superó la alta línea defensiva blaugrana, picando el balón ante Joan García. El Atlético, dirigido por Diego Pablo Simeone, llegaba invicto en sus últimos siete partidos.

El Barcelona respondió con rapidez. En el minuto 22, Pedri asistió a Raphinha, quien regateó a Jan Oblak con la zurda y definió con la derecha para igualar el marcador 1-1. El primer tiempo mantuvo un ritmo alto, con alternancias y ocasiones en ambas áreas.

Intensidad en el primer acto

El Barcelona generó peligro constante. Robert Lewandowski falló un penalti en el minuto 35, decretado por una falta de Pablo Barrios sobre Dani Olmo, enviando el balón por encima del travesaño. Minutos después, un cabezazo del polaco obligó a Oblak a una parada clave. Por su parte, Alejandro Baena dispuso de otra chance, pero Joan García intervino providencialmente tras un error de Pau Cubarsí.

El Atlético sufrió una baja temprana: Johnny Cardoso salió lesionado por un choque con Olmo. Giuliano Simeone provocó una amarilla a Gerard Martín en una contra, aunque el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea consideró la acción cubierta por Cubarsí. El descanso llegó con el empate, reflejando la paridad.

En la reanudación, el Barcelona tomó el control. En el minuto 65, Dani Olmo marcó el 2-1 cazando un rebote tras una combinación fluida con Pedri, aunque cayó lesionado en la clavícula y fue reemplazado por Marcus Rashford. El egarense celebró su estado goleador reciente.

Sentencia en los minutos finales

El Atlético presionó en busca del empate. En el minuto 80, Thiago Almada falló una ocasión clara tras una pérdida blaugrana, caracoleando ante García pero enviando el balón fuera. Alexander Sørloth amenazó por arriba, pero el portero local sostuvo el resultado.

Hansi Flick ajustó con la entrada de Andreas Christensen para reforzar la defensa, ante un Lamine Yamal exhausto. En el minuto 90+6, una contra letal selló el 3-1: Rashford abrió espacios, Dani Olmo y Marc Casadó conectaron, Alejandro Balde asistió y Ferran Torres definió con un disparo preciso ante Oblak.

Encuentro adelantado

Este triunfo adelanta la jornada 19 para equipos en la Supercopa de enero en Arabia Saudí. El Barcelona, bajo Flick, suma ahora 37 puntos seis más que el Atlético (32). El Real Madrid, segundo, visita San Mamés este miércoles a las 13h00, donde un tropiezo mantendría la brecha culé.

El Spotify Camp Nou, remodelado, acogió su primer gran duelo liguero. El Barcelona no pierde ante el Atlético en seis de los últimos siete choques de LaLiga (una derrota). Los rojiblancos rompen una racha de 13 partidos sin perder tras abrir el marcador.