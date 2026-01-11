FC Barcelona y Real Madrid disputan la final de la Supercopa de España 2026 en Yeda

El FC Barcelona, vigente campeón, y el Real Madrid se miden este domingo 11 de enero de 2026, a las 14h00, en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí) para decidir el título de la Supercopa de España, en un partido que enfrenta al equipo dirigido por Hansi Flick contra el conjunto de Xabi Alonso, con el objetivo de conquistar el primer trofeo oficial de la temporada.

Como llegan los equipos

El FC Barcelona llega como defensor del título conseguido en la edición anterior (temporada 2024/25), donde venció al Real Madrid por 5-2 en la misma sede. El conjunto blaugrana accedió a la final tras golear 5-0 al Athletic Club en semifinales, mostrando un alto nivel de juego colectivo.

El Real Madrid, por su parte, superó al Atlético de Madrid por 2-1 en la segunda semifinal, con goles de Federico Valverde y Rodrygo. Este será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos equipos en la temporada 2025/26, tras el triunfo madridista (2-1) en la jornada 10 de LaLiga en el Bernabéu.

Repiten final en la Supercopa

Será la cuarta final consecutiva de Supercopa entre Barcelona y Real Madrid: los blaugranas ganaron en 2023 (3-1) y 2025 (5-2), mientras que los blancos se impusieron en 2024 (4-1). El FC Barcelona ostenta el palmarés histórico con 15 títulos, seguido del Real Madrid con 13.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mantiene un récord impecable en finales: ha ganado las siete que ha dirigido en su carrera, incluyendo la Supercopa de 2025 ante el mismo rival. El técnico alemán destaca la importancia de aislar el partido de precedentes y enfocar en el rendimiento propio.

En el Real Madrid, Xabi Alonso podrá contar con Kylian Mbappé, quien se perdió las semifinales por lesión pero ya se encuentra en Yeda y está disponible para el encuentro. El francés representa una de las principales amenazas ofensivas, con un historial goleador destacado ante el Barcelona.

Buen momento blaugrana y claves individuales

El Barcelona exhibe una racha positiva: lidera LaLiga y acumula nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. Además, mantiene la portería a cero en los últimos cinco partidos. Raphinha destaca como figura clave, tras anotar dos goles en semifinales y con cinco tantos marcados al Real Madrid como blaugrana.

El equipo culé cuenta con jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha en ataque, respaldados por una sólida defensa.

Amenazas blancas y alineaciones probables

El Real Madrid llega con talento ofensivo liderado por Vinícius, Rodrygo, Jude Bellingham y el posible regreso de Mbappé. Las alineaciones probables incluyen:

Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Real Madrid : Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinícius Juniors, Rodrygo, y Kylian Mbappé.

La final se juega sin prórroga en caso de empate (directo a penaltis), y representa una oportunidad para que el Barcelona extienda su dominio en Arabia Saudí (balance favorable de 2-1 en finales previas en el país).