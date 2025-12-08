COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

FEF oficializa amistoso de Ecuador ante Países Bajos el 31 de marzo de 2026 en Ámsterdam

La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció este lunes 8 de diciembre de 2025 el amistoso ante Países Bajos, primer rival confirmado para la fecha FIFA de marzo 2026, clave en la preparación rumbo al Mundial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este lunes 8 de diciembre de 2025 el amistoso internacional que disputará la Selección de Ecuador ante Países Bajos el martes 31 de marzo de 2026 en Ámsterdam, como parte de la última ventana FIFA antes de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro será el primer rival europeo que enfrentará la Tri bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Beccacece. Aunque el estadio y el horario exacto aún no están definidos, el presidente de la FEF, Francisco Egas, había adelantado tras el sorteo del Mundial que el partido se jugaría en la capital neerlandesa.

Amistoso de la Tri previo al Mundial 2026

Este será el cuarto enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El historial registra tres partidos previos: dos amistosos y uno en la fase de grupos del Mundial Catar 2022, donde Ecuador, entonces dirigido por Gustavo Alfaro, empató 1-1 con goles de Enner Valencia y Cody Gakpo. Los otros duelos fueron: Países Bajos 1-0 Ecuador en 2006 (gol de Dirk Kuyt) y otro empate 1-1 en 2014 (Jefferson Montero y Robin van Persie). Ecuador aún no ha conseguido vencer a los neerlandeses.

Segundo amistoso y planificación 2026

La FEF trabaja en la confirmación del segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo, que según fuentes cercanas sería ante una selección africana, con Marruecos como principal candidata. El periodista Javier Ruiz reveló que conversó con Beccacece y el técnico argentino dejó claro que la Tri solo disputará dos partidos en marzo y ninguno en junio de 2026.

“Solo dos partidos, en junio nada. Quiere tener el grupo completo para trabajar para el Mundial”, explicó Ruiz, citando al seleccionador. La decisión prioriza concentraciones largas y trabajo táctico interno durante la ventana de junio, evitando el desgaste de los futbolistas al final de la temporada europea y sudamericana.

Ecuador en el Mundial 2026

El sorteo realizado el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. ubicó a Ecuador en el Grupo E junto a Alemania (cuatro veces campeona mundial), Costa de Marfil (actual campeona de África) y Curazao (debutante en Copas del Mundo).

El calendario de la Tri en la fase de grupos es el siguiente:

  • 14 de junio de 2026 – Costa de Marfil vs. Ecuador – 18h00 – Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • 20 de junio de 2026 – Ecuador vs. Curazao – 19h00 – GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City
  • 25 de junio de 2026 – Ecuador vs. Alemania – 15h00 – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Será la segunda vez que Ecuador enfrente a Alemania en un Mundial, tras el duelo de 2006 (derrota 3-0 en la fase de grupos).

Con el amistoso ante Países Bajos ya oficializado y el segundo rival africano en vías de confirmación, la Selección Ecuatoriana cierra su preparación competitiva de alto nivel antes de concentrarse exclusivamente en el trabajo interno rumbo a la Copa del Mundo 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autobús escolar que transportaba 15 estudiantes se incendió. Autoridades de EE.UU. investigan las causas

Capturan a tres presuntos autores de doble asesinato en Esmeraldas

Caso Sinohydro: Lenín Moreno es llamado a juicio como “autor directo” en una trama de cohecho

Santos golea a Cruzeiro y asegura permanencia en el Brasileirão 2026 con Neymar como figura clave

Japón emite evacuaciones inmediatas por riesgo de tsunami tras potente terremoto de 7,6 grados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autobús escolar que transportaba 15 estudiantes se incendió. Autoridades de EE.UU. investigan las causas

Capturan a tres presuntos autores de doble asesinato en Esmeraldas

Caso Sinohydro: Lenín Moreno es llamado a juicio como “autor directo” en una trama de cohecho

Santos golea a Cruzeiro y asegura permanencia en el Brasileirão 2026 con Neymar como figura clave

Japón emite evacuaciones inmediatas por riesgo de tsunami tras potente terremoto de 7,6 grados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autobús escolar que transportaba 15 estudiantes se incendió. Autoridades de EE.UU. investigan las causas

Capturan a tres presuntos autores de doble asesinato en Esmeraldas

Caso Sinohydro: Lenín Moreno es llamado a juicio como “autor directo” en una trama de cohecho

Santos golea a Cruzeiro y asegura permanencia en el Brasileirão 2026 con Neymar como figura clave

Japón emite evacuaciones inmediatas por riesgo de tsunami tras potente terremoto de 7,6 grados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO