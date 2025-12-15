COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

FEF remite documentación a Fiscalía para investigar a Marco Pazos por presunta adulteración de documentos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol envió documentación a la Fiscalía para iniciar una investigación contra Marco Pazos, presidente de El Nacional, por presunta adulteración de documentos bancarios.
2 minutos de lectura
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) remitió a la Fiscalía General del Estado un expediente para que se inicie una investigación penal contra Marco Pazos, presidente de El Nacional.

La denuncia es por la presunta adulteración de documentos bancarios presentados en la apelación de sanciones económicas que derivaron en el descenso administrativo del equipo a la Serie B para 2026, según informó el periodista José Alberto Molestina.

Posteriormente, el periodista Deco Espinosa Ortiz confirmó la remisión oficial del expediente a la Fiscalía.

Detalles de la denuncia

Según las fuentes consultadas, la FEF detectó irregularidades en los registros bancarios incluidos en la apelación presentada por El Nacional ante el Tribunal de Apelaciones.

Estos documentos fueron parte del proceso para intentar revertir las sanciones por incumplimientos económicos con acreedores.

La Fiscalía abrirá una investigación por presunta falsificación de documentos, lo que podría derivar en acciones penales contra el directivo.

Consecuencias posibles

De confirmarse la adulteración, el caso podría conllevar una suspensión inmediata para Marco Pazos como presidente del club.

Esto agravaría la crisis institucional de El Nacional, que ya enfrenta un descenso confirmado a la Serie B tras la ratificación de la pérdida de puntos por deudas pendientes.

El club militar disputará este 15 de diciembre su partido ante Emelec por la novena fecha del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, en el estadio George Capwell de Guayaquil.

Crisis en El Nacional

El Nacional fue sancionado con la resta de puntos en múltiples ocasiones durante 2025 por incumplimientos financieros.

El Tribunal de Apelaciones de la FEF rechazó la última apelación, confirmando el descenso administrativo para la temporada 2026.

El equipo, conocido como ‘Puros Criollos’, atraviesa una delicada situación económica heredada de administraciones anteriores, según declaraciones previas de su directiva.

La remisión a Fiscalía representa un nuevo capítulo en la compleja situación del histórico club ecuatoriano, fundado en 1964 y con 13 títulos de liga.

Hasta el momento, ni la FEF ni El Nacional han emitido comunicados oficiales adicionales sobre esta denuncia.

La investigación fiscal se centrará en el análisis de los documentos presentados durante el proceso de apelación.

