Felipe Caicedo: “Quiero retirarme, no quiero saber nada de fútbol” tras muerte de Pineida

Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano de 37 años, declaró este 23 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil que desea retirarse del fútbol profesional. Además expresó que no continuará en Barcelona Sporting Club, influenciado por la reciente muerte de su compañero Mario Pineida y un balance negativo de la temporada 2025.

Caicedo calificó el año como “negativo” en lo personal y grupal, reconociendo dificultades para rendir y que no estuvo a la altura de las expectativas.

El jugador, que firmó por una temporada en 2025 tras un período inactivo, no ha sido contactado para renovar.

Balance personal y grupal

Caicedo admitió: “En lo personal más sabemos lo que pasó y las dificultades que tuve para rendir, un año negativo para mi persona”. Agregó que venía de un retiro, pero las ganas de jugar lo impulsaron, aunque “a partir de ahí todo mal”.

En lo grupal, indicó que el equipo “no estuvo a la altura de las expectativas” y que la institución no pasa por momentos buenos. Destacó la importancia de la masa societaria y la necesidad de estabilidad.

El delantero cerró el año lamentando la pérdida de Mario Pineida, fallecido el 17 de diciembre en un atentado armado: “Ha sido un año lamentable, lo cerramos con la pérdida de un ser humano estupendo como Mario Pineida, a mí me ha golpeado bastante”.

Sobre su futuro y posible retiro

Caicedo fue claro: “No me voy a quedar en Barcelona y no ha hablado con nadie”. Manifestó: “Yo quiero retirarme del fútbol, no tengo pensado jugar, ya que lo de Mario Pineida me afectó bastante y no quiero saber nada de fútbol”.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a un rol dirigencial: “Soy joven para el tema dirigencial, si Barcelona me llama estaré ahí siempre, soy barcelonista y amo al club”.

Insistió en la necesidad de un proyecto serio y a largo plazo, con expectativas reales, priorizando el campeonato local antes de aspirar a títulos internacionales.

Críticas a la directiva y la carta de los jugadores

Caicedo exigió respuestas de los responsables: “Como hincha y socio exigimos una respuesta. Nadie se pronuncia, se necesita mandar un mensaje claro”.

Sobre la carta firmada por los jugadores reclamando salarios adeudados, explicó que fue una decisión grupal para llamar la atención ante la falta de respuestas. Criticó la respuesta del presidente Antonio Álvarez: “Esa carta no está a la altura de un dirigente deportivo”.

Reconoció problemas económicos, incluyendo trabajadores sin cobrar, y pidió asumir responsabilidades.

Temporada 2025

Barcelona Sporting Club celebró su centenario en 2025 sin obtener títulos. El equipo enfrentó crisis institucional, con reclamos por atrasos salariales que llevaron a una paralización del plantel y una respuesta dura de la directiva.

Caicedo, quien llegó como refuerzo estelar tras años en Europa y Asia, tuvo un rendimiento limitado por lesiones y falta de ritmo competitivo.

La muerte de Mario Pineida, lateral del club, en un ataque armado conmocionó al fútbol ecuatoriano días antes de las declaraciones.

Caicedo enfatizó su compromiso: “Nunca me tiré para atrás, siempre estuve entrenando y doy la cara. Hay que ser grandecitos y asumir responsabilidades”.