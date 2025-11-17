Feria “Hecho en Manabí” presentará 800 productos agroindustriales durante tres días

Más de 300 expositores exhibirán más de 800 productos en la feria agroindustrial Hecho en Manabí, que organiza la Prefectura de Manabí.

Esta es la cuarta edición de la feria agroindustrial que se realizará del 21 al 23 de noviembre en la Terminal de Cruceros de Manta, donde participarán más de 300 expositores entre productores primarios, emprendedores y delegaciones interprovinciales.

El encuentro reunirá sectores agrícola, ganadero, lácteo, pesquero y apícola. Además de emprendimientos que presentarán más de 800 productos transformados, como conservas, chocolates, destilados, lácteos, snacks, cosmética natural y artesanías. Muchos de estos artículos provienen del Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI), donde la prefectura brinda acompañamiento en desarrollo de marca, notificación sanitaria y escalamiento comercial.

Tres días de gastronomía, innovación y cultura

La organización prevé la asistencia de más de 5.000 visitantes durante los tres días de actividades. El prefecto Leonardo Orlado informó que la apertura será este viernes a las 11h00, pero el evento inaugural será a las 17h00. El sábado, la feria abrirá las puertas desde las 10h00 donde habrá varias actividades, hasta las 21h00. El domingo, continuará la feria y culminará a las 15h00.

En la rueda de prensa que se realizó este lunes 17 de noviembre, en el hotel Oro Verde de Portoviejo, el prefecto destacó que la provincia trabaja junto a la FAO en objetivos de desarrollo sostenible relacionados con erradicar el hambre, reducir la pobreza y promover la equidad de género, la sostenibilidad y la resiliencia climática.

Orlando agradeció el respaldo del Terminal Portuario de Manabí, el CONGOPE, y de organizaciones que impulsan la participación de productores y emprendedores. Agradeció el apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el recinto ferial, afirmando que serán tres días con lo mejor de la producción, el arte y la cultura manabita.

Asistentes podrán acceder a las cocinas en vivo

El público tendrá acceso a cocina productiva en vivo, cata de café y chocolate, charlas técnicas, conferencias especializadas y presentaciones culturales y artísticas. Durante el evento también se entregarán reconocimientos en categorías como Emprendimiento Verde, Innovador, Mejor Stand, Mejor Empaque, Producto Semilla e Innovación Gastronómica Manabita. Los ganadores serán seleccionados por un jurado integrado por representantes de la Prefectura, ARCSA, academia, CEI y CESSECA.

La Feria “Hecho en Manabí” cuenta con el respaldo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el CONGOPE, organizaciones de cooperación internacional como IICA, GIZ, Paz y Desarrollo. Además, universidades de Manabí, empresas privadas y entidades públicas relacionadas con el desarrollo productivo.

La feria se enmarca en la visión de “Manabí Gastronomía Milenaria” y en el reconocimiento como Región Mundial de Gastronomía 2026, señaló el prefecto.