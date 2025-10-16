COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Feria Manta 2025 inicia operaciones con dispositivo de seguridad reforzado

La Feria Manta 2025 abrió sus puertas con un esquema de seguridad que incluye personal policial y dos empresas privadas, horarios establecidos y opciones de parqueo, buscando garantizar una experiencia organizada para visitantes y comerciantes.
La Feria Manta 2025 ofrece desde este jueves 17 de octubre un espacio de comercio y entretenimiento.
Mauricio Sarabia

Redacción ED.

La Feria Manta 2025 inició sus actividades este jueves 16 de octubre presentando una estructura operativa que incluye medidas de seguridad, logística de acceso y servicios para los asistentes. Washington Delgado, organizador del evento, manifestó que la implementación de estas disposiciones son con el fin de brindar más seguridad a los comerciantes y a los visitantes del recinto ferial.

Este año la feria se ubica en la explanada junto a la Terminal Terrestre Luis Valdivieso Morán, en Manta. Delgado contó que cuenta con un dispositivo de seguridad que integra el apoyo de la Policía Nacional. Adicionalmente, se ha contratado a dos empresas de seguridad privada, que desplegarán un total de 24 guardias: 16 de una compañía y 8 de la otra. Este personal estará presente de manera constante durante el horario de funcionamiento de la feria. Para atender cualquier eventualidad médica, la organización ha dispuesto la presencia de paramédicos y una ambulancia, dijo Delgado.

Policías resguardaban el recinto ferial este jueves.

Horario y accesos al recinto ferial

El horario de la feria se extiende desde las 12 del mediodía hasta las 0 horas. Se ha señalado que, si bien la inauguración oficial ya se realizó, se prevé un programa adicional para la tarde de este jueves 16 de octubre con la participación del colegio Teresa de Calcuta, y los juegos mecánicos estarán operativos desde esta misma noche.

En cuanto a los accesos, el recinto ferial dispone de tres entradas por la vía a El Palmar: una cercana al terminal terrestre, otra a la altura de la móvil y una tercera en el centro del predio. Mientras que por la vía Puerto Aeropuerto se ha habilitado un ingreso vehicular que da acceso a un estacionamiento con capacidad para aproximadamente 400 vehículos. El costo del parqueo es de dos dólares, tarifa que cubre la seguridad y el personal de resguardo en esta área. Los ingresos peatonales, que también son tres y contarán con dos guardias de seguridad privada en cada uno. Mientras que el resto del personal rotará por el recinto. La entrada al recinto ferial es gratuita.

La feria ha logrado asegurar la participación de 300 comerciantes hasta la fecha, con espacio disponible para aproximadamente 80 expositores adicionales. En total la capacidad de la feria es para 400 comerciantes. Los juegos mecánicos son provistos por tres empresas, las cuales operan bajo sus respectivos permisos de contingencia y la supervisión de ingenieros mecánicos que avalan su funcionamiento, se informó.

Aún hay espacios disponibles para más stands

Para los comerciantes interesados en unirse al evento, el costo de un local pequeño es de 375 dólares. El valor incluye el acceso a energía eléctrica y servicios básicos. La feria estará abierta al público hasta el 5 de noviembre.

En términos de logística interna, la feria cuenta con un área específica para comida rápida y comedores ubicados en la parte posterior del recinto. Se han instalado alrededor de 25 baterías sanitarias, cuyo uso implica un costo destinado al mantenimiento.

Frank Magallanes, uno de los comerciantes presentes, proveniente de la provincia del Guayas y dedicado a la venta de pantalones, expresó su satisfacción por la oportunidad de trabajar en Manta. “Siempre me va bien por aquí, y estoy bendecido con este pueblo de Manta”, comentó, destacando la recepción y las condiciones para el desarrollo de su actividad comercial.

Magallanes siempre participa en la feria del comercio. A diferencia del año pasado, dijo que este año el recinto está mucho mejor, porque le han colocado material pétreo que ya no deja que el polvo se levante y ocasione tantas molestias a los presentes.

Cerca de su espacio estaba Elsa Laine, quien llegó desde la provincia de Imbabura para ofrecer pijamas y demás prendas de dormir. “Es la primera vez que venimos a Manta y espero que nos vaya muy bien”, acotó.

 

