Feriado de Año Nuevo 2026: cuatro días confirmados, ¿es o no recuperable el viernes 2 de enero?

El feriado de Año Nuevo 2026 ofrecerá un descanso monumental de cuatro días consecutivos. El asueto inicia el jueves 1 de enero y culmina el domingo 4 de enero. Este megapuente vacacional permitirá a los ecuatorianos maximizar su descanso y organizar viajes de larga duración. Es la oportunidad perfecta para iniciar el 2026 con nuevas energías y lejos de la rutina laboral.

El 31 de diciembre de 2025, miércoles, mantiene su condición de día laboral regular para la mayoría de los empleados en el país. El descanso obligatorio inicia con el jueves 1 de enero, el día oficial de la festividad de Año Nuevo. A esta fecha inamovible se añade una disposición gubernamental clave que extiende el periodo de asueto a cuatro días completos. Por consiguiente, muchos trabajadores ya planean sus vacaciones.

La clave del feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador: ¿descanso con condiciones?

El Gobierno Nacional otorgará el viernes 2 de enero como un día adicional para el descanso. Esta decisión busca facilitar un puente vacacional que conecta el feriado obligatorio con el fin de semana. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, clarificó un punto fundamental sobre esta jornada. Burbano anticipó de manera categórica que el feriado del viernes 2 de enero será recuperable por los trabajadores.

Esta condición esencial implica que el empleado tiene la opción real de descansar ese día, siempre y cuando logre un previo acuerdo con su jefe o empleador directo. Pero, el trabajador deberá cumplir con la recuperación obligatoria de esas horas en una fecha posterior. Además, existe la posibilidad de que el empleado, por motivos personales o de trabajo, simplemente decida laborar normalmente ese viernes 2 de enero.

¿Cuánto paga la empresa por trabajar en el feriado obligatorio?

Los empleados cuyas funciones exigen su presencia durante el 1 de enero, que es un día de descanso obligatorio en el feriado de Año Nuevo 2026, recibirán un pago especial. El empleador debe cancelar las horas trabajadas como horas extraordinarias. La ley laboral establece que estas horas se deben remunerar con un recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria. Es un derecho que todo trabajador debe exigir a la empresa.

El Código de Trabajo ecuatoriano detalla un procedimiento específico y fácil de aplicar para calcular correctamente este pago adicional. El proceso asegura que el trabajador reciba la compensación justa por su esfuerzo durante la fecha festiva. Por lo tanto, entender este cálculo protege los derechos laborales del trabajador y brinda claridad a la empresa.

Cálculo exacto para el recargo del 100% en el feriado de Año Nuevo 2026

La liquidación se realiza a través de tres pasos directos que garantizan la transparencia total en la remuneración. Primero, divida el salario mensual del trabajador para 240, que representa la cantidad de horas laborables promedio en un mes. El resultado obtenido es el valor de la hora ordinaria del empleado.

Segundo, duplique esa cifra resultante, ya que la ley establece un recargo del 100% para los días de feriado. De esta forma, cada hora trabajada vale el doble para el empleador. Tercero, multiplique el valor duplicado por el número de horas efectivas que el empleado prestó servicios durante el feriado. Aplicar este método asegura el pago correcto y total de las horas extras.