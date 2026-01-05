Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

El inicio de 2026 dejó señales claras de recuperación para el sector turístico ecuatoriano. Durante el feriado de Año Nuevo, la ocupación hotelera promedio nacional alcanzó el 53,09%, el registro más alto de la última década para este asueto, según el Gobierno Nacional.

El resultado destacó incluso frente a un feriado más corto que en años anteriores. La combinación de días libres y estímulos económicos concentró la demanda turística en menos tiempo. El dato gubernamental incluye porcentajes, pero no número de visitantes específicos.

La cifra representó un incremento de 8,73 puntos porcentuales frente a 2025, cuando la ocupación llegó al 44,36%. El comportamiento del feriado reflejó una mayor eficiencia en el uso de la oferta de alojamiento disponible en el país.

Feriado con mayor ocupación hotelera

Desde 2016, los niveles de ocupación para este feriado se mantuvieron por debajo del 45%, con variaciones marcadas según el contexto económico y social. En 2026, el indicador superó esa tendencia y rompió el techo histórico del período analizado, destaca la métrica oficial.

La reducción temporal del IVA para servicios turísticos, del 15% al 8%, influyó en la decisión de viaje de miles de personas, aduce el Viceministerio de Turismo. A ello se sumó el asueto no recuperable del viernes 2 de enero, que amplió las opciones de desplazamiento interno.

Pese a contar con menos días que el feriado previo, la demanda se concentró con mayor intensidad. Este patrón sugiere cambios en los hábitos de consumo turístico y en la planificación de viajes de corta duración.

Santa Elena dominó la estadía

Santa Elena lideró la ocupación hotelera del feriado con el 93,84%, impulsada por la afluencia hacia destinos de sol y playa. Las provincias amazónicas también registraron cifras elevadas. Napo alcanzó el 88,55% y Pastaza el 84,87%, consolidando el interés por el turismo de naturaleza y experiencias al aire libre.

En la región Sierra, Azuay y Tungurahua reportaron ocupaciones del 79,24% y 75,20%, respectivamente. Estos destinos se beneficiaron del turismo urbano, cultural y de bienestar, así como de su conectividad vial.

El comportamiento provincial evidenció una diversificación de preferencias. Playa, selva y ciudades patrimoniales captaron flujos significativos de visitantes en un mismo período.

Año Ocupación hotelera 2016 39,69% 2017 35,10% 2018 39,40% 2019 42,55% 2020 40,48% 2021 – 2022 35,40% 2023 42,50% 2024 41,17% 2025 44,36% 2026 53,09% (Fuente: Ministerio de Producción)

Impacto económico

El movimiento turístico tuvo impacto directo en economías locales, especialmente en actividades vinculadas al alojamiento, la alimentación y el transporte. El empleo temporal también mostró una dinámica favorable durante el feriado.

La coordinación entre instituciones públicas, gobiernos locales y prestadores de servicios permitió sostener la operación turística durante los días de mayor demanda. Seguridad, movilidad y atención al visitante formaron parte del esquema aplicado, resalta el Gobierno.

Con estos resultados, el Ministerio de Producción resalta que el turismo inició 2026 con indicadores positivos. El desempeño del feriado de Año Nuevo dejó una referencia relevante para la planificación de la temporada alta y los próximos períodos vacacionales.