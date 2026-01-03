Feriado de Año Nuevo: Las playas de Ecuador fueron el destino preferido por los turistas para disfrutar del asueto

El desplazamiento masivo de ciudadanos hacia las diferentes playas del perfil costanero ha marcado la pauta de este viernes, 2 de enero de 2026. Las familias ecuatorianas han decidido aprovechar al máximo los días de descanso correspondientes al feriado de Año Nuevo, lo que ha generado una intensa actividad en las carreteras y terminales terrestres. Este fenómeno migratorio temporal busca reactivar la economía local y disfrutar de los atractivos naturales del país. Sin embargo, la alta demanda de movilidad trajo consigo retos logísticos importantes, especialmente en la vía a la Costa, donde la congestión vehicular obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar el flujo de los automotores.

Para mitigar el impacto del tráfico y responder a la alta afluencia registrada, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) emitió un comunicado oficial detallando las acciones operativas en puntos críticos. La entidad informó a la ciudadanía que se dispuso el incremento del número de cabinas habilitadas en el peaje de Chongón. El objetivo principal de esta maniobra técnica es agilizar la circulación y reducir considerablemente los tiempos de espera en el tramo Guayaquil – Santa Elena, el cual se ha convertido en el cuello de botella más significativo durante este periodo vacacional.

Despliegue operativo en el peaje de Chongón por el feriado de Año Nuevo

La estrategia implementada por el MIT en la estación de peaje de la parroquia rural Chongón responde a un análisis del flujo vehicular en tiempo real. Según el detalle de operación proporcionado por la cartera de Estado, se han habilitado un total de diez cabinas abiertas en el sentido Guayaquil – Santa Elena para facilitar la salida de los turistas. Dentro de este grupo, se especifica que una de las vías cuenta con el sistema Teletag, permitiendo un paso más fluido para usuarios frecuentes. Por otro lado, en el sentido inverso, de Santa Elena hacia Guayaquil, se mantienen operativas dos cabinas, priorizando así el carril de mayor demanda actual.

Esta medida forma parte de las acciones operativas del MIT para garantizar una movilidad más segura, ordenada y eficiente para los usuarios de la red vial estatal. El Ministerio aseguró que mantiene un monitoreo permanente del flujo vehicular y que adoptará las medidas necesarias para atender la demanda durante los periodos de mayor circulación. Asimismo, la congestión previa en esta zona motivó la instalación de más puntos de cobro manuales para evacuar a los ciudadanos que buscaban dirigirse a las playas de General Villamil y la península, demostrando una capacidad de reacción ante la emergencia vial.

Incentivos fiscales para los viajeros

Paralelamente a las soluciones viales, el Gobierno Nacional busca estimular el consumo a través de beneficios tributarios específicos para esta fecha. Bajo el lema “¡Empieza el 2026 viajando!”, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha lanzado una campaña informativa recordando a los turistas que, desde hoy y hasta el 4 de enero, el turismo se vive con el IVA al 8%. Esta reducción de cuatro puntos porcentuales aplica exclusivamente para los servicios turísticos, buscando aliviar el bolsillo de los viajeros durante el feriado de Año Nuevo. El Ministerio de Producción exhortó a la población a aprovechar este beneficio en establecimientos registrados: “Viaja, disfruta y apoya al turismo nacional. Porque juntos hacemos grande El Nuevo Ecuador”.

El SRI ha sido enfático al informar a los ciudadanos en qué consiste la disminución del impuesto, aclarando que el beneficio no es universal para todo el comercio. La reducción solo se dará en establecimientos que se relacionen con actividades turísticas, tales como hoteles, hosterías, restaurantes y operadores de tours. Con esta medida, se espera que el dinamismo económico llegue a zonas que dependen fuertemente de los visitantes, incentivando a los ecuatorianos a consumir productos y servicios locales mientras disfrutan de los diversos destinos que ofrece el país.

Destinos preferidos y agenda festiva por feriado de Año Nuevo

La combinación de facilidades viales e incentivos económicos ha resultado en balnearios repletos a lo largo de la costa. En la provincia de Esmeraldas, la Playa Las Palmas reportó una importante visita de turistas que buscan sol y gastronomía. Mientras tanto, en Manabí, la ciudad de Manta continúa vibrando tras el éxito de su agenda festiva. El evento “Fiestón de Fin de Año”, realizado el martes 30 de diciembre en el Megaparque, encendió al público con la presentación de artistas como Los Extraditables, Kbana y Ají Ligero. Las playas urbanas y rurales de este cantón se mantienen entre las favoritas de familias y grupos de amigos que buscan diversión.

Por su parte, la provincia de Santa Elena lidera las preferencias en el sur del litoral. Cantones como Salinas y la propia capital provincial recibieron una oleada de visitantes provenientes de Guayas y la Sierra este viernes. La afluencia masiva confirma que, a pesar de las dificultades en el tráfico iniciales, el deseo de disfrutar del mar prevalece. Para garantizar un retorno seguro, el Ministerio de Infraestructura y Transporte recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar estrictamente la señalización vial y conducir con extrema precaución para evitar siniestros al finalizar el asueto.