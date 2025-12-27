Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales.

El feriado de enero en Ecuador marcará el inicio de 2026 con cuatro días consecutivos de descanso obligatorio. El Gobierno tomó la decisión debido a que el 1 de enero cae jueves, lo que permitió establecer un puente nacional.

La medida busca dinamizar la economía, fortalecer el turismo interno y facilitar la planificación familiar. El decreto aplica tanto para el sector público como privado en todo el territorio ecuatoriano.

Puente del feriado de enero en Ecuador ya es oficial

El anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, Harold Burbano, quien explicó el alcance de la decisión gubernamental. Inicialmente, la jornada del viernes 2 de enero se analizó como recuperable dentro del calendario laboral.

Sin embargo, el 17 de diciembre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 249. La normativa suspende la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 a escala nacional.

Días libres confirmados del 1 al 4 de enero de 2026

Con el decreto en vigencia, el feriado de enero en Ecuador se extiende desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero. El descanso aplica de forma obligatoria y no recuperable para trabajadores públicos y privados.

Esto significa que los servidores no deberán devolver horas ni compensar jornadas posteriores. La disposición entra en vigencia desde su suscripción y obliga a todas las instituciones del Estado.

Servicios públicos garantizados durante el feriado

El decreto establece la continuidad de los servicios públicos esenciales durante los días de descanso. Agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos y seguridad operarán con turnos organizados.

También funcionarán el transporte aéreo, terrestre y fluvial, además de los servicios bancarios. Las instituciones públicas deberán asignar personal mínimo para atender a la ciudadanía.

Pago doble por trabajar durante el feriado de enero

Aunque el feriado resulta obligatorio, algunos trabajadores cumplirán labores por la naturaleza de sus funciones. En esos casos, la legislación laboral contempla un pago adicional por trabajar en días de descanso.

El artículo 55, numeral 4, del Código del Trabajo dispone un recargo del 100%. Cada hora trabajada durante feriados se paga al doble del valor normal, sin excepciones sectoriales.

Cómo calcular el pago por trabajar el viernes 2 de enero

El cálculo del pago durante el feriado de enero en Ecuador resulta directo y transparente. El trabajador debe dividir su salario mensual para 240, correspondiente a horas laborales mensuales.

El resultado representa el valor de una hora ordinaria y debe multiplicarse por dos. Si labora varias horas, ese monto se multiplica por el total de horas efectivamente trabajadas.

Calendario oficial de feriados nacionales en Ecuador 2026

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados nacionales para 2026. El documento facilita la planificación turística, laboral y académica durante todo el año.

El listado incluye feriados trasladables y descansos obligatorios definidos por ley. Además, cada ciudad mantiene feriados locales, como la Fundación de Quito cada 6 de diciembre.

Feriados nacionales Ecuador 2026