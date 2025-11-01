Feriado en Manabí: El Festival del Langostino se celebrará este domingo en Jama

El feriado por los Fieles Difuntos y la Independencia de Cuenca inició este sábado 1 de noviembre con gran expectativa, especialmente, tras el término del paro nacional que se extendió durante un mes.

Las movilizaciones afectaron principalmente a ciudades de la Sierra. Además, se desarrollaron durante el pasado feriado del 9 de octubre, limitando la llegada de turistas a la Costa.

Este nuevo asueto, que finalizará el martes 4 de noviembre, se trata de la primera oportunidad de sector turístico de reactivarse, por lo que en Manabí hay varias propuestas.

Festival gastronómico para disfrutar el feriado

La playa Don Juan, del cantón Jama, será el escenario donde mañana se realizará el segundo Festival del Langostino. Este es un evento muy esperado por comensales de todo el país e iniciará a las 09h00, con la exhibición y venta de platos típicos como arroz colorado, langostinos al ajillo, ceviche, arroz marinero y más.

Alexandra Zambrano, de la cabaña Mateo, destacó que tienen altas expectativas ya que esta playa cuenta con cientos de pescadores,

que se dedican a la captura de esta especie. “El feriado pasado tuvimos una buena cantidad de visitantes, por lo que esperamos repetir en el festival”, agregó.

Alex Cevallos, alcalde de Jama, declaró que el festival contará con el apoyo de esta administración municipal. “Sabemos la importancia para el sector turístico de contar con estos festivales, así como las ferias de emprendimientos. Así dan a conocer sus productos y los comercializan, aportando al impulso económico del cantón” señaló.

Se informó que durante la jornada, habrán presentaciones de danzas folclóricas, presentaciones musicales de artistas locales y

premios en diferentes concursos populares.

Manabí espera a cientos de turistas

Durante este extenso feriado, Manabí espera que cientos de turistas arriben a sus playas, sitios arqueológicos y campos.

La provincia ofrece una combinación de relax, aventura y gastronomía, con expectativas de alta ocupación hotelera del 70-80% en cantones como Manta, Sucre y Puerto López.

Cabe destacar que Manta está celebrando su cantonización. Esta noche elegirá a su nueva reina y el lunes tendrá un concierto público con Jombriel y Dayanara Peralta.

El sector turístico espera recuperar pérdidas de octubre, con proyecciones de $80 millones nacionales, impulsando la economía local.

Seguridad durante este feriado

La Gobernación de Manabí confirmó el despliegue de 3.400 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante el feriado. Este número de agentes estarán permanentemente apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas.

En balnearios, cantones, carreteras y terminales terrestres habrá controles de las autoridades. La medida responde al alto flujo turístico esperado en Manabí, una de las provincias con mayor atracción histórica y costera.