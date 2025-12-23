Lluvias y altas temperaturas marcarán el feriado de Navidad en Ecuador, según el Inamhi.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que el feriado de Navidad en Ecuador estará marcado por lluvias de variable intensidad, además de altas temperaturas diurnas y radiación ultravioleta extrema en varias regiones.

Miguel González, analista de Pronósticos del Inamhi, explicó que el jueves 25 de diciembre se registrarán precipitaciones en distintos puntos del país, con mayor incidencia en zonas específicas durante la noche y madrugada.

Lluvias en Quito y la Amazonía durante el feriado de Navidad en Ecuador

Las lluvias tendrán mayor presencia en las zonas de estribación de la cordillera oriental, además de eventos relevantes en Quito, especialmente durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

El especialista señaló que estas condiciones climáticas podrían afectar la movilidad y las actividades nocturnas propias del feriado de Navidad en Ecuador, por lo que recomendó tomar precauciones.

Precipitaciones también afectarán al Litoral ecuatoriano

Además, el Inamhi anticipó lluvias en el Litoral, con mayor impacto en las provincias del norte, como Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, donde podrían presentarse episodios moderados a fuertes.

Estas precipitaciones responden al comportamiento típico de la temporada lluviosa, aunque con variaciones importantes en intensidad y distribución territorial durante estos días festivos.

Altas temperaturas y radiación UV extremas en varias regiones

González también destacó que se mantiene vigente una advertencia por incremento de temperaturas diurnas y aumento de los índices de radiación ultravioleta en el país.

En Quito, el clima mostrará cambios progresivos; sin embargo, durante el feriado aún se esperan altas temperaturas en la mañana y radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos, especialmente al mediodía.

Estas condiciones no descartan la presencia de lluvias en horas de la tarde o noche, sobre todo en la zona noroccidental de Pichincha, donde los contrastes climáticos serán más evidentes.

Feriado de Navidad en Ecuador: ¿Por qué hay condiciones climáticas opuestas en Ecuador?

Según el analista, “estas condiciones responden a que naturalmente atravesamos una temporada lluviosa; sin embargo, el ingreso de aire seco ocasiona que la corriente húmeda sea desplazada y prevalezca el sol y el calor”, precisó.

El fenómeno se explica porque “desde el Pacífico hay una corriente de aire seco que ‘empuja’ a la humedad que ingresa desde la Amazonía”, generando escenarios climáticos opuestos en corto tiempo.

El Inamhi estima que, para la próxima semana, se marcarán con mayor claridad las condiciones propias de la temporada lluviosa, con un incremento sostenido de las precipitaciones en gran parte del país.