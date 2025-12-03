Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados de Ecuador para 2026, una herramienta esencial que regirá durante todo el próximo año. Este documento fija las fechas específicas de descanso obligatorio y define con precisión los días que se trasladarán legalmente para formar fines de semana largos. La medida facilita en gran manera la planificación turística, laboral y académica para toda la población ecuatoriana. El objetivo principal impulsa la actividad turística nacional y el descanso familiar.

El calendario oficial establece los feriados nacionales que tendrán vigencia en el país. Conforme a la Ley de Feriados y la normativa actualmente vigente, Ecuador contará cada año con un total de 11 días de descanso obligatorio que son de carácter nacional. Además, se añade un día de feriado local, sumando así un importante total de 12 días de asueto. Estas fechas no son recuperables y aplican indistintamente tanto al sector público como al sector privado. El país asegura el derecho al descanso.

La estrategia del traslado de feriados Ecuador 2026

El documento también especifica qué celebraciones cívicas y religiosas se moverán formalmente al viernes o lunes más cercano a la fecha original del evento. Esta acción estratégica busca fortalecer la actividad turística en las distintas regiones del país y ordena la planificación laboral de empresas y entidades. Además, el calendario detalla con claridad el tratamiento especial que reciben los feriados que coinciden con fines de semana, según las disposiciones claramente establecidas en la ley. El Viceministerio de Turismo promueve viajes internos.

La Ley de Feriados estipula una metodología clara para la movilización de días festivos. Por ejemplo, si un feriado cae domingo, se mueve al lunes siguiente. Si cae martes, se traslada al día lunes. Es fundamental conocer estas reglas para organizar los viajes y compromisos personales. Los ecuatorianos anticipan sus vacaciones con este calendario oficial.

Listado detallado de los feriados Ecuador 2026

La publicación oficial entrega el listado completo de los Feriados Ecuador 2026 para organizar el calendario anual. Revisa las fechas que te darán días libres para disfrutar en familia o planificar escapadas turísticas.

Año Nuevo: Jueves 1 de enero y viernes 2 de enero.

Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: Viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Domingo 24 de mayo, se traslada oficialmente al lunes 25 de mayo .

Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: Lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: Viernes 25 de diciembre.

El feriado local suma días de asueto total

A este listado nacional de Feriados Ecuador 2026, se añade obligatoriamente el feriado de cada localidad, dependiendo del cantón o la ciudad de residencia de la persona. Este día extra completa el total de 12 días de asueto garantizados anualmente por la ley. “El feriado local no es recuperable y se suma a los 11 días nacionales”, confirmaron las autoridades.

Un ejemplo muy claro es el de la capital del país. En Quito, la población celebra tradicionalmente la fundación de la ciudad el día 6 de diciembre de cada año, siendo este el feriado local. El calendario oficial sirve como pilar para que las empresas e instituciones educativas definan sus propios cronogramas. La población utiliza esta información para programar sus vacaciones y sus escapadas turísticas con la debida antelación.