¿Cómo funcionarán los feriados de Navidad y Año Nuevo en Ecuador? Días libres y recuperables

Ecuador se prepara para finalizar el 2025 con un calendario oficial establecido. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, ratificó este jueves 27 de noviembre la organización definitiva de los feriados de Navidad y Año Nuevo en Ecuador. El anuncio aclara las dudas sobre los días de descanso obligatorio y los recuperables. Burbano confirmó que la jornada de Navidad se mantendrá únicamente el jueves 25 de diciembre sin cambios en la normativa vigente.

El secretario de Estado descartó cualquier posibilidad de extender el descanso en diciembre. “No vamos a hacer puente esa semana”, aseguró Burbano, lo que implica el retorno laboral inmediato el viernes 26 de diciembre. Esta decisión busca mantener la productividad durante la última semana del año actual. Sin embargo, el escenario cambia radicalmente para la primera semana de enero, donde el Gobierno Nacional apuesta por el turismo interno.

Detalles de los feriados de Navidad y Año Nuevo en Ecuador

El inicio del 2026 llegará con un beneficio extendido para los trabajadores. El país disfrutará de un puente vacacional desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero gracias a una decisión del Ejecutivo. La novedad radica en la inclusión del viernes 2 de enero al asueto. Aunque la ley no lo establece como feriado, el Gobierno decidió sumarlo al descanso del sector público y privado.

Este día adicional tendrá la característica obligatoria de ser cien por ciento recuperable. Los empleados deberán llegar a un acuerdo directo con sus empleadores para reponer las ocho horas laborales durante el mes de enero. Las normativas permiten diversas opciones para cumplir con esta recuperación horaria. Pueden trabajar una hora extra diaria posteriormente o descontar el día de las vacaciones anuales según lo decida la empresa.

Cronograma y condiciones del descanso

Los días recuperables se activan exclusivamente mediante un decreto presidencial específico. Estos no integran la lista de los 10 descansos nacionales obligatorios e irrenunciables que estipula la Ley de Feriados vigente en el país. El esquema oficial presenta dos realidades distintas para el cierre de año. Los feriados de Navidad y Año Nuevo en Ecuador combinan un día suelto en diciembre con un fin de semana largo en enero.

El calendario final para las festividades quedó estructurado de la siguiente manera. El jueves 25 de diciembre será feriado nacional aislado, mientras que el asueto de Año Nuevo inicia el jueves 1 de enero de 2026. El descanso continúa el viernes 2 de enero bajo modalidad recuperable. Finalmente, el sábado 3 y domingo 4 de enero completan el puente vacacional destinado a la reactivación familiar y turística.

La planificación anticipada resulta crucial para el sector productivo nacional. Esta medida exige coordinar con tiempo la recuperación del viernes 2 de enero, un punto clave para evitar contratiempos en las empresas.