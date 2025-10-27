Un año de sequía de triunfos para Ferrari en la máxima categoría del automovilismo

Ferrari, la escudería más icónica de la Fórmula 1, alcanzó este domingo 26 de octubre un año completo sin conseguir una victoria en el campeonato mundial. Se trata de un hecho que no ocurría desde 1994. La última carrera ganada por el equipo italiano fue el Gran Premio de Japón, el 23 de octubre de 2024, con Carlos Sainz al volante. Hace 31 años que Ferrari había logrado triunfos continuos en la F1.

La sequía de triunfos se confirmó tras el Gran Premio de México 2025, donde los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, finalizaron en cuarto y sexto lugar, respectivamente. A pesar de mostrar un rendimiento competitivo en varias carreras, la escudería no ha logrado capitalizar podios. Tampoco ha podido superar a rivales como Red Bull, McLaren y Mercedes, que han dominado la temporada.

Ferrari no experimentaba crisis desde hace 31 años

Ferrari, con 16 campeonatos de constructores y 15 de pilotos en su historia, enfrenta un momento crítico. La falta de victorias en 2025 se atribuye a una combinación de problemas técnicos, estrategias cuestionables en pista y la feroz competencia en la categoría. El SF-25, monoplaza de esta temporada, ha mostrado velocidad en clasificación, pero inconsistencias en el ritmo de carrera. La gestión de neumáticos ha limitado sus resultados.

El director del equipo, Fred Vasseur, reconoció la dificultad del año en una declaración reciente: “Estamos trabajando intensamente para volver al primer lugar. Cada carrera es una oportunidad para aprender y mejorar”. La escudería ha implementado actualizaciones aerodinámicas y ajustes en el motor, pero los resultados aún no han sido suficientes para romper la racha.

Sus pilotos tampoco han destacado este año

En el contexto de la Fórmula 1, 2025 ha sido un año de transición antes de la entrada de nuevas regulaciones técnicas en 2026, que prometen cambios significativos en los monoplazas. Ferrari ha destinado recursos al desarrollo del coche del próximo año, lo que podría explicar parte de su desempeño actual. Sin embargo, los tifosi, como se conoce a los aficionados de la escudería, muestran creciente preocupación por la falta de resultados inmediatos.

Con solo tres carreras restantes en el calendario 2025 (Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi), Ferrari se encuentra en tercer lugar en el campeonato de constructores. La escudería más famosa del mundo tiene 405 puntos, detrás de McLaren (566) y Red Bull (478). Leclerc, el mejor posicionado del equipo en el campeonato de pilotos, ocupa el cuarto puesto con 245 puntos.

La sequía de victorias marca un desafío para Ferrari, que busca recuperar su posición dominante en un deporte cada vez más competitivo. La próxima oportunidad para romper la racha será el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre. La escudería confía en que los ajustes técnicos y la determinación de sus pilotos permitan cerrar el año con un triunfo.