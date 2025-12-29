Festivales de Fin de Año llevarán la tradición de los Años Viejos al norte y sur de Quito

La tradición de los Años Viejos marcará el cierre de 2025 en Quito, con festivales simultáneos, concursos, desfiles y actividades culturales gratuitas para toda la ciudadanía.

El Municipio de Quito realizará este miércoles 31 de diciembre, en el norte y sur de la ciudad, los Festivales de Fin de Año, con el objetivo de preservar la tradición de los Años Viejos y fomentar la convivencia ciudadana.

En primer lugar, la despedida del 2025 en Quito estará marcada por la música, el color y la creatividad popular. La agenda municipal contempla actividades culturales pensadas para distintos públicos.

De manera paralela, los festivales se desarrollarán en dos sectores estratégicos de la capital. Esta planificación busca garantizar acceso equitativo a la celebración, sin importar la ubicación geográfica.

Así, en el norte de la ciudad, el Festival de Fin de Año Norte se realizará en la avenida Amazonas, sector Naciones Unidas, desde las 11h00 hasta las 18h00.

Actividades en el norte y sur de Quito

Mientras tanto, en el sur, el Festival de Fin de Año Sur tendrá lugar en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a la altura de la Tribuna del Sur, en el mismo horario. Este espacio priorizará la participación barrial.

Además, en ambos puntos se instalarán desfiles y exhibiciones de monigotes. En total, se presentarán 10 muestras en el norte y 14 en el sur, reflejando la identidad quiteña.

De esta forma, la ciudad contará con una programación simultánea que promueve el uso del espacio público y el encuentro ciudadano en torno a una tradición patrimonial.

Concurso de Años Viejos y expresiones artísticas

Por otra parte, uno de los ejes principales será el Tradicional Concurso de Años Viejos, que reunirá a 24 concursantes. Los participantes recibirán incentivos económicos para la elaboración de los monigotes.

Asimismo, se entregarán premios a los mejores trabajos, evaluados por su creatividad y calidad artística. Con ello, se busca fortalecer la continuidad de esta manifestación cultural.

Adicionalmente, la agenda incluye la lectura de testamentos, acompañada de conciertos musicales en vivo, que dinamizarán la jornada durante todo el día.

Plazas temáticas para la participación ciudadana

De igual manera, los festivales incorporarán plazas temáticas diseñadas para fomentar la integración social. Cada espacio ofrecerá actividades específicas para distintos públicos.

Por ejemplo, la Plaza para niños contará con propuestas lúdicas, ferias y un concurso de disfraces, enfocado en la participación familiar y recreativa.

En cambio, la Plaza Fiesta ofrecerá concurso de coreografías, DJ en vivo y venta de productos, mientras que la Plaza de los Ritos estará dedicada a limpias rituales y productos cabalísticos.

Acceso, movilidad y recomendaciones

Cabe señalar que el acceso a todas las actividades será libre y gratuito. De esta manera, se garantiza que la ciudadanía pueda participar sin restricciones económicas.

Por ello, el Municipio recomendó utilizar transporte público o medios alternativos, llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad y agentes de tránsito.

Además, se recordó la importancia de celebrar de forma responsable, evitando el uso de pirotecnia, como parte de las campañas preventivas por fin de año.

Cultura, tradición y cohesión social

Finalmente, con esta programación, el Municipio de Quito refuerza su objetivo de promover la cohesión social a través de la cultura y el esparcimiento.

En consecuencia, los Festivales de Fin de Año buscan fortalecer el encuentro ciudadano, dinamizar el espacio público y preservar una tradición profundamente arraigada.

Así, la despedida del 2025 se proyecta como una jornada de celebración segura, participación comunitaria y expresión cultural en el norte y sur de Quito.