FF.AA. anuncian reapertura de vías en Imbabura y despliegue militar para control provincial

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Henry Delgado, anunció este miércoles 22 de octubre la reapertura inmediata de las vías en los cantones de Otavalo y Cotacachi, en la provincia de Imbabura. El operativo, coordinado con la Policía Nacional, busca despejar los bloqueos provocados por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La medida responde a la disposición presidencial de Daniel Noboa, emitida esta mañana, que establece como plazo máximo el 23 de octubre para restaurar la conectividad vial en la zona norte del país.

Delgado, desde Atuntaqui, en Imbabura, detalló que las tropas están preparadas con todo el material necesario para ejecutar la misión. «La misión que tenemos es la apertura inmediata de todas las vías y la toma de la provincia de Imbabura y eso lo vamos a cumplir», afirmó el uniformado. Además, indicó que se desplegará más personal militar para asumir el control total de la provincia, en apoyo a las labores policiales.

Escalada de tensiones en el marco del paro nacional

El paro nacional, iniciado el 22 de septiembre de 2025, responde al rechazo de la Conaie y otras organizaciones indígenas a la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el Gobierno de Noboa. Según reportes del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, Imbabura ha registrado la mayor concentración de bloqueos viales durante estas semanas, con cierres en tramos como Cajas-Otavalo, Otavalo-Cotacachi y vías secundarias en sectores como Ilumán, Pinsaquí y Peguche. Estos obstáculos, formados con troncos, piedras y llantas incendiadas, han generado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

En respuesta, Noboa dispuso un programa de reactivación económica por 50 millones de dólares para Imbabura, Pichincha y Carchi, enfocado en mitigar los impactos del aislamiento vial. Previamente, intentos de diálogo entre el Ejecutivo y dirigentes indígenas, como los del 15 de octubre en Otavalo, derivaron en acuerdos temporales para levantar bloqueos, pero persisten desacuerdos sobre demandas como la liberación de detenidos y la reducción del IVA.

Al interrogante directo sobre la apertura de Otavalo y Cotacachi este día, Delgado respondió con un rotundo «afirmativo». El comandante del Ejército, general Jhon Miño Razo, se unió a la reunión en Atuntaqui, desde donde despegó un helicóptero del Ejército Ecuatoriano con una bandera nacional colgando, como símbolo de unidad.

Presencia militar genera respaldo en comunidades urbanas

En paralelo, habitantes de la parte urbana de Otavalo expresaron gratitud por el despliegue de efectivos militares, que consideran esencial para reactivar la economía local paralizada por los cierres. «Nuestro país necesita paz para seguir adelante ante las situaciones que se viven», enfatizó Delgado.

El ECU 911 reportó esta mañana cierres generalizados en la E35 y vías rurales, con afectaciones en al menos 10 tramos en Imbabura. Sin embargo, accesos como Atuntaqui-Imantag e Ibarra-Umbaya-Urcuquí ya se encuentran habilitados, facilitando el ingreso de convoys logísticos. El Gobierno ha suspendido mesas de diálogo previas por incumplimientos alegados, optando por acciones operativas para garantizar la conectividad.