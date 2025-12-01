COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Guayaquil
Gobierno

Gobierno de Daniel Noboa y Aquiles Álvarez escalan la tensión por el fideicomiso del nuevo aeropuerto de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil acusa al Gobierno de intentar apropiarse de más de USD 345 millones destinados al nuevo aeropuerto y anuncia acciones legales para defender la AAG.
Gobierno de Daniel Noboa y Aquiles Álvarez escalan la tensión por el fideicomiso del nuevo aeropuerto de Guayaquil.
El alcalde de Guayaquil alertó que el Ejecutivo intenta “coger” los recursos destinados para esa obra estratégica.
Gobierno de Daniel Noboa y Aquiles Álvarez escalan la tensión por el fideicomiso del nuevo aeropuerto de Guayaquil.
El alcalde de Guayaquil alertó que el Ejecutivo intenta “coger” los recursos destinados para esa obra estratégica.

La tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y Aquiles Alvarez crece por el manejo del fideicomiso del aeropuerto de Guayaquil, un fondo creado para impulsar el nuevo terminal en Chongón.

El alcalde de Guayaquil alertó que el Ejecutivo intenta “coger” los recursos destinados para esa obra estratégica. El municipio considera que esta intención afecta la planificación local.

En ese capital existen USD 345,6 millones, más USD 10 millones administrados por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG). Ese monto surge del canon que paga el concesionario actual del aeropuerto. Alvarez afirmó: “Se los quiere coger; como el Gobierno está sin recursos, como quiere seguir dando bonos, quiere apropiarse de los recursos”, señaló el burgomaestre.

Aquiles Alvarez denuncia presión del MIT sobre la Autoridad Aeroportuaria

Durante una sesión de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), Aquiles Alvarez expuso que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) solicitó el 11 de noviembre documentos oficiales con un plazo de tres días. El pedido señala que la AAG debe abstenerse de actuar sobre competencias aeroportuarias porque el ente rector del sector, según el Gobierno, es el ministerio.

Posteriormente, el 21 de noviembre, la Cartera de Estado pidió más documentación y su dirección jurídica recordó que la AAG no debe ejecutar actos ni contratos relacionados con la disposición de fondos. Cinco días más tarde, el MIT remitió otro oficio a la fiduciaria encargada del fideicomiso para que ignore las disposiciones municipales.

El alcalde habla del intento de liquidar la AAG y frenar el nuevo aeropuerto de Guayaquil

Alvarez sostuvo: “Nos ponen candado y quieren que cerremos la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil”. Para él, esta maniobra busca eliminar la instancia municipal que lidera el nuevo proyecto aeroportuario y el desarrollo de sus zonas aledañas.

El alcalde afirmó que el Procurador General del Estado dispuso el 6 de noviembre adecuar actos y contratos anteriores a 2008 al marco constitucional actual. Alvarez indicó que esa instrucción “blinda” la actuación de la AAG porque se enmarca en la seguridad jurídica que exige la Constitución vigente.

AAG anuncia acciones legales mientras el Municipio prepara campaña pública

La AAG iniciará todas las acciones legales necesarias para impedir que se disuelva el fideicomiso del aeropuerto y para evitar la desaparición de esa entidad. Además, Álvarez adelantó que colocarán vallas con fotos de los funcionarios responsables del intento de frenar el proyecto.

El alcalde enfatizó: “Que sepa el Gobierno y el MIT que vamos a defender a Guayaquil con todo; no vamos a permitir que liquiden la AAG y se lleven los fondos”. El cabildo asegura que el conflicto marca un precedente en la autonomía municipal y en la ejecución de grandes obras públicas.

