FIFA anuncia ganadores de premios secundarios en The Best 2025: Donnarumma, Hampton, Montiel y Ovalle

La FIFA anunció este 16 de diciembre de 2025, horas antes de la ceremonia principal en Doha, Catar, los ganadores de varios premios en el marco de The Best FIFA Football Awards 2025 (Los mejores premios de fútbol de la FIFA), mediante publicaciones en sus redes sociales y plataformas digitales. En la misma se destacan a los mejores arqueros y goles en categorías masculina y femenina, así como los galardones al Fair Play y a la mejor afición.

Los anuncios incluyen reconocimientos por actuaciones entre agosto de 2024 y agosto de 2025, decididos por votaciones de capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados, o paneles de expertos según la categoría.

Estos premios secundarios se revelan antes de la gala principal, que se celebra en el Fairmont Katara Hall.

Mejores arqueros 2025

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y ex PSG, fue nombrado, mejor arquero (The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025). Donnarumma superó a nominados como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. Sus actuaciones clave incluyeron contribuciones al título de Champions League con el PSG en la temporada previa.

En la categoría femenina, la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, ganó The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2025. Hampton destacó en la defensa del título de la Eurocopa 2025 con Inglaterra y en el treble doméstico del Chelsea. Este es su primer galardón en esta categoría.

Mejores goles: Puskás y Marta

We’ll never tire of this goal. 🤸‍♂️ Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El argentino Santiago Montiel, jugador del Independiente, se adjudicó el Premio Puskás 2025 al mejor gol masculino. El tanto premiado fue una chilena acrobática desde fuera del área ante Independiente Rivadavia, en mayo de 2025, por la liga argentina. Montiel se convierte en el tercer argentino en ganar este premio, tras Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

En femenino, la mexicana Lizbeth Ovalle, de Tigres, obtuvo el Premio Marta 2025. Su gol fue un taco (scorpion kick) ante Guadalajara, en marzo de 2025, por la Liga MX Femenil. Este premio, en su segunda edición, reconoce el mejor gol femenino del año.

Premios Fair Play y mejor afición

El FIFA Fair Play Award 2025 fue para Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV Jahn Regensburg (segunda división alemana). Harlass-Neuking reanimó a un aficionado que se desplomó en las tribunas durante un partido en abril de 2025.El galardón, decidido por un panel de expertos, reconoce actos de fair play en el fútbol.

El FIFA Fan Award 2025 lo recibieron los aficionados del Zakho SC, club de Irak.Fueron premiados por llenar el estadio de peluches lanzados al campo el 13 de mayo de 2025, ante Al-Hudood, para donarlos a niños con enfermedades. Este premio es elegido íntegramente por votación de aficionados.

Ecuatorianos nominados al once ideal

Los ecuatorianos Willian Pacho (PSG) y Moisés Caicedo (Chelsea) figuran entre los nominados al mejor once de la FIFA (The Best FIFA Men’s 11 2025).

Pacho compite en la categoría de defensores, tras ganar Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa con PSG. Caicedo está nominado como mediocampista, contribuyendo a la Conference League y Mundial de Clubes con Chelsea.

El once ideal masculino se anuncia en la gala principal, decidido por votación de aficionados.Estos reconocimientos destacan actuaciones individuales y colectivas en el período evaluado.La ceremonia completa revela los premios principales, como mejor jugador y entrenador.