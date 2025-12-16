COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

FIFA anuncia ganadores de premios secundarios en The Best 2025: Donnarumma, Hampton, Montiel y Ovalle

La FIFA reveló este 16 de diciembre de 2025 los ganadores de los premios a mejor arquero, mejor gol, Fair Play y mejor afición, en la previa de la gala The Best en Doha.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La FIFA anunció este 16 de diciembre de 2025, horas antes de la ceremonia principal en Doha, Catar, los ganadores de varios premios en el marco de  The Best FIFA Football Awards 2025 (Los mejores premios de fútbol de la FIFA), mediante publicaciones en sus redes sociales y plataformas digitales. En la misma se destacan a los mejores arqueros y goles en categorías masculina y femenina, así como los galardones al Fair Play y a la mejor afición.

Los anuncios incluyen reconocimientos por actuaciones entre agosto de 2024 y agosto de 2025, decididos por votaciones de capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados, o paneles de expertos según la categoría.

Estos premios secundarios se revelan antes de la gala principal, que se celebra en el Fairmont Katara Hall.

Mejores arqueros 2025

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y ex PSG, fue nombrado, mejor arquero (The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025). Donnarumma superó a nominados como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. Sus actuaciones clave incluyeron contribuciones al título de Champions League con el PSG en la temporada previa.

En la categoría femenina, la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, ganó The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2025. Hampton destacó en la defensa del título de la Eurocopa 2025 con Inglaterra y en el treble doméstico del Chelsea. Este es su primer galardón en esta categoría.

Mejores goles: Puskás y Marta

El argentino Santiago Montiel, jugador del Independiente, se adjudicó el Premio Puskás 2025 al mejor gol masculino. El tanto premiado fue una chilena acrobática desde fuera del área ante Independiente Rivadavia, en mayo de 2025, por la liga argentina. Montiel se convierte en el tercer argentino en ganar este premio, tras Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

En femenino, la mexicana Lizbeth Ovalle, de Tigres, obtuvo el Premio Marta 2025. Su gol fue un taco (scorpion kick) ante Guadalajara, en marzo de 2025, por la Liga MX Femenil. Este premio, en su segunda edición, reconoce el mejor gol femenino del año.

Premios Fair Play y mejor afición

El FIFA Fair Play Award 2025 fue para Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV Jahn Regensburg (segunda división alemana). Harlass-Neuking reanimó a un aficionado que se desplomó en las tribunas durante un partido en abril de 2025.El galardón, decidido por un panel de expertos, reconoce actos de fair play en el fútbol.

El FIFA Fan Award 2025 lo recibieron los aficionados del Zakho SC, club de Irak.Fueron premiados por llenar el estadio de peluches lanzados al campo el 13 de mayo de 2025, ante Al-Hudood, para donarlos a niños con enfermedades. Este premio es elegido íntegramente por votación de aficionados.

Ecuatorianos nominados al once ideal

Los ecuatorianos Willian Pacho (PSG) y Moisés Caicedo (Chelsea) figuran entre los nominados al mejor once de la FIFA (The Best FIFA Men’s 11 2025).

Pacho compite en la categoría de defensores, tras ganar Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa con PSG. Caicedo está nominado como mediocampista, contribuyendo a la Conference League y Mundial de Clubes con Chelsea.

El once ideal masculino se anuncia en la gala principal, decidido por votación de aficionados.Estos reconocimientos destacan actuaciones individuales y colectivas en el período evaluado.La ceremonia completa revela los premios principales, como mejor jugador y entrenador.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO