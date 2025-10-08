COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

FIFA confirma sanción a Moisés Caicedo: se pierde el primer partido de Ecuador en el Mundial 2026

La FIFA ratificó la suspensión de un partido para Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, y multó a la Federación Ecuatoriana por pirotecnia en juego contra Argentina.
Julio Moreira

Redacción ED.

La FIFA confirmó la sanción que impedirá a Moisés Caicedo disputar el primer encuentro de Ecuador en el Mundial 2026. La sanción se da tras ser expulsado en el partido de Eliminatorias contra Argentina disputado el 9 de septiembre en Guayaquil.

Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibió una multa por el uso de pirotecnia en las gradas durante el mismo encuentro.

Caicedo fue vio la cartulina roja ante Argentina

Moisés Caicedo, mediocampista titular del Chelsea y pieza clave en el esquema de la Selección Ecuatoriana, fue expulsado con doble tarjeta amarilla en el partido de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina en el estadio Banco Pichincha. Este juego, ganado por Ecuador 1-0, quedó marcado por la expulsión de Caicedo al minuto 50. Esta situación según el reglamento de la FIFA conlleva la suspensión del siguiente partido oficial de la selección.

La sanción impuesta implica que el volante no podrá estar presente en el debut mundialista de Ecuador en la Copa del Mundo 2026. La FIFA especifica que las suspensiones por expulsiones en la fase clasificatoria se trasladan automáticamente a la fase final del torneo, es decir el Mundial.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene la posibilidad de apelar esta decisión ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Esto genera incertidumbre sobre la participación de Caicedo en el encuentro inaugural de Ecuador.

Multa a la Federación Ecuatoriana por pirotecnia

La FIFA impuso una multa de 1.500 francos suizos (1.879 dólares) a la Federación Ecuatoriana por el uso de pirotecnia en las gradas durante el partido contra Argentina. El uso de fuegos artificiales en los estadios está prohibido por motivos de seguridad. Esta sanción se suma a las responsabilidades disciplinarias que el organismo aplica a quienes incumplen las normativas vigentes.

Además de la sanción económica a la FEF, el mediocentro tricolor deberá pagar una multa individual de 5.000 francos suizos (cerca de 6.565 dólares) por la conducta que derivó en su expulsión. Esta misma sanción fue aplicada al defensa argentino Nicolás Otamendi, quien también fue expulsado en el mismo encuentro.

Contexto reglamentario y posición de la FEF

Según el Artículo 9 del Reglamento de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de la FIFA, las suspensiones por tarjetas rojas emitidas en las fases preliminares se trasladan al Mundial. Esta regla se complementa con el Artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA, que establece la continuidad en la sanción entre fases de la misma competición.

Francisco Egas, presidente de la FEF, confirmó la sanción de Caicedo e indicó la necesidad de que FIFA revise esta normativa, argumentando que parece poco justo aplicar esta norma en un torneo tan corto como la Copa del Mundo. Sin embargo, salvo un cambio reglamentario improbable, el mediocampista del Chelsea será baja en el debut de Ecuador.

Caicedo no fue convocado para los amistosos previos que Ecuador enfrenta contra Estados Unidos y México el 10 y 14 de octubre de 2025, respectivamente. Esto responde a que el futbolista se encuentra en recuperación por dolencias musculares en su club.

Impacto para la selección ecuatoriana

La ausencia de Moisés Caicedo en el partido inaugural del Mundial 2026 representa una pérdida importante para La Tri, dado el rol que desempeña como mediocampista en el esquema táctico de Sebastián Beccacece. La suspensión afectará la estrategia del equipo en su primer compromiso, mientras esperan resultados favorables si la apelación logra revertir la sanción.

La FIFA también sancionó con una multa adicional a la Federación Ecuatoriana por los incidentes de pirotecnia, subrayando la importancia de garantizar la seguridad y el orden en los encuentros internacionales. Estas medidas disciplinarias buscan mantener el respeto a las reglas y la integridad del fútbol.

